  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Російський суд заочно заарештував мера Дніпра Філатова

Ольга Журавльова
11 вересня 2023 р.

Борис Філатов у Росії оголошений у розшук, Басманний районний суд Москви його заочно заарештував.

https://p.dw.com/p/4WDQ2
Міський голова Дніпра Борис Філатов
Борис ФілатовФото: Mykola Miakshykov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Басманний районний суд Москви у понеділок, 11 вересня, заочно заарештував мера Дніпра Бориса Філатова. Про це сам Філатов повідомив у Telegram.

"Після того як їхній міністр закордонних справ особисто цитував мене на Радбезі ООН, вважаю цей свій "арешт" найвищим визнанням моїх заслуг перед Україною. Суд на болотах арештував саме мене - простого міського голову одного з українських обласних центрів", - йдеться у дописі.

Філатов також опублікував скріншот з російського реєстру, де вказано, що він оголошений в розшук.

Інформацію про арешт та розшук Філатова з посиланням на пресслужбу суду розповсюдило також російське видання "Медіазона". За інформацією джерела видання, знайомого зі справою, Філатову інкримінують статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності з погрозою застосування насильства (пункт "а" частини 2 статті 282 КК). При цьому ТАСС із посиланням на Слідчий комітет у квітні писав, що проти мера порушили справу про підбурювання до геноциду (частина 4 статті 33; стаття 357 КК).

Читайте також: Стрілянина у Дніпрі: мер став на бік поліцейських

Інформагенція "Укрінформ" нагадує, що у вересні 2022 року глава МЗС Росії Сергій Лавров виступив на Радбезі ООН і процитував Бориса Філатова. Його слова були подані так, начебто Філатов закликає знищувати всіх росіян. Після цього у Росії відкрили справу проти українського мера.

Проти Філатова також була заведена кримінальна справа у Білорусі. Там йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі через те, що минулого року він організував заміну білоруського державного прапора біля міськради на біло-червоно-білий.

Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Бербок у Києві пообіцяла додаткову допомогу Україні

Політика11 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецькі газети

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Політика11 вересня 2023 р.
external

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Панорама11 вересня 2023 р.01:44 хв.
Рішення за запитом про екстрадицію у кожному конкретному випадку розглядається в суді

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Конфлікти11 вересня 2023 р.
Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
На головну сторінку