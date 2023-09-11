Російський суд заочно заарештував мера Дніпра Філатова

Басманний районний суд Москви у понеділок, 11 вересня, заочно заарештував мера Дніпра Бориса Філатова. Про це сам Філатов повідомив у Telegram.

"Після того як їхній міністр закордонних справ особисто цитував мене на Радбезі ООН, вважаю цей свій "арешт" найвищим визнанням моїх заслуг перед Україною. Суд на болотах арештував саме мене - простого міського голову одного з українських обласних центрів", - йдеться у дописі.

Філатов також опублікував скріншот з російського реєстру, де вказано, що він оголошений в розшук.

Інформацію про арешт та розшук Філатова з посиланням на пресслужбу суду розповсюдило також російське видання "Медіазона". За інформацією джерела видання, знайомого зі справою, Філатову інкримінують статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності з погрозою застосування насильства (пункт "а" частини 2 статті 282 КК). При цьому ТАСС із посиланням на Слідчий комітет у квітні писав, що проти мера порушили справу про підбурювання до геноциду (частина 4 статті 33; стаття 357 КК).

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Інформагенція "Укрінформ" нагадує, що у вересні 2022 року глава МЗС Росії Сергій Лавров виступив на Радбезі ООН і процитував Бориса Філатова. Його слова були подані так, начебто Філатов закликає знищувати всіх росіян. Після цього у Росії відкрили справу проти українського мера.

Проти Філатова також була заведена кримінальна справа у Білорусі. Там йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі через те, що минулого року він організував заміну білоруського державного прапора біля міськради на біло-червоно-білий.