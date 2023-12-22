Російський "шахед" влучив у квартиру ведучого телемарафону

Внаслідок нічної атаки дронами у багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва на 24-26 поверхах зруйновані стіни, виникла пожежа. Є постраждалі. В Дарницькому районі уламки поцілили в приватний житловий будинок.

Внаслідок атаки дронів у ніч проти п'ятниці, 22 грудня, в Києві пошкоджена квартира журналіста програми "Факти. Спорт" на телеканалі ICTV Андрія Ковальського, який є також ведучим національного телемарафону "Єдині новини". Про це свідчать соціальні мережі журналіста та його дружини.

"Всі цілі - і то добре", - написав Ковальський у Facebook. "Боже, дякую за життя, дякую, що ми і діти вижили в пеклі, що не згоріли живцем під завалами, що змогли загасити полум'я", - написала його дружина Тетяна Хитрик. Пара виховує двох дітей.

Друзі родини оголосили збір коштів на їхню підтримку.

За даними місцевої влади та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в багатоповерхівці в Солом'янському районі, в якій живе сім'я, внаслідок російської атаки були частково зруйновні несучі стіни в трьох квартирах між 24 та 26 поверхами, виникла пожежа в одній з квартир, яку оперативно ліквідували, ще в ще трьох квартирах вибило вікна. Одного постраждалого мешканця медики госпіталізували з забоями м'яких тканин і різаними ранами, ще одному надали допомогу на місці.

Спершу київська влада та поліція повідомляли про влучання в багатоповерхівку уламків дрона внаслідок роботи протиповітряної оборони. В уточнених ранкових повідомленнях формулювання про уламки відсутні.

Водночас у Дарницькому районі, як повідомляють мер Києва Віталій Кличко , начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та ДСНС, саме внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у недобудованому двоповерховому житловому будинку в приватному секторі. Люди не постраждали.

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