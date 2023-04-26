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Пожежа в Російському центрі науки і культури в Нікосії 26 квітня 2023 року
Пожежа в Російському центрі науки і культури в Нікосії 26 квітня 2023 рокуФото: Andrei Surzhansky/dpa/TASS/picture alliance
ПолітикаКіпр

Російський культурний центр горів на Кіпрі

Катерина Вєнкіна
1 год. тому

Сильна пожежа сталася в Нікосії в Російському центрі науки та культури. Його керівниця каже, що в будівлю могли кинути коктейлі Молотова.

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Пожежа завдала значної шкоди Російському центру науки та культури в Нікосії - столиці Кіпру. Про це повідомило в середу, 26 квітня, агентство Reuters із посиланням на пожежну бригаду. 

У культурному центрі тривав ремонт. Вогонь охопив будівлю зсередини і зовні. На місце події виїхали сім пожежних бригад. Пожежу ліквідували за дві години. Постраждалих немає.

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Причини загоряння встановлюють. Зокрема, з'ясовують, чи могли в будівлі перебувати люди. Поліція опитує свідків.

Як пише The Cyprus Mail, за словами очевидців, загорянню передував гучний вибух. За версією керівниці центру Аліни Радченко, в будівлю могли кинути коктейлі Молотова. 

Російський центр науки та культури відкрили в Нікосії у 1978 році. В будівлі розташовувалися кіноконцертна зала на 257 місць, виставкова зала площею 280 квадратних метрів, чотири навчальні класи, читальний зал і бібліотека, а також тренажерна зала.

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