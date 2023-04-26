Російський культурний центр горів на Кіпрі

Причини загоряння встановлюють. Зокрема, з'ясовують, чи могли в будівлі перебувати люди. Поліція опитує свідків.
Як пише The Cyprus Mail, за словами очевидців, загорянню передував гучний вибух. За версією керівниці центру Аліни Радченко, в будівлю могли кинути коктейлі Молотова.
Російський центр науки та культури відкрили в Нікосії у 1978 році. В будівлі розташовувалися кіноконцертна зала на 257 місць, виставкова зала площею 280 квадратних метрів, чотири навчальні класи, читальний зал і бібліотека, а також тренажерна зала.