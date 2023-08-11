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Російський "Кинджал" убив дитину на Прикарпатті

Анастасія Шепелева
32 хв. тому

Росія вдарила трьома "Кинджалами" по аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області. Одна ракета влучила в приватний будинок неподалік, унаслідок чого загинув восьмирічний хлопчик.

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Аеробалістична ракета "Кинджал"
Аеробалістична ракета "Кинджал" (архівне фото)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Внаслідок ранкової атаки Росії аеробалістичними ракетами "Кинджал" у п'ятницю, 11 серпня, в Івано-Франківській області загинула дитина.

"Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що ракета влучила в приватний будинок у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Загиблому хлопчику було вісім років. 

Росія била по аеродрому в Коломиї

Як розповіли в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), росіяни запустили з чотирьох літаків МіГ-31К з Тульської та Липецької областей РФ чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" через північ України у район аеродрому в Коломиї.

"Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор", - зазначили в командуванні.

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Російський "Кинджал" убив дитину на Прикарпатті

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