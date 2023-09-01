Російський "Калібр" влучив у підприємство на Вінниччині

Українська ППО збила один з двох запущених Росією "Калібрів". Інша ракета влучила в приватне підприємство у Вінницькій області - пошкоджене майно, є постраждалі.

Російські війська в ніч на п'ятницю, 1 вересня, завдали удару по Україні двома крилатими ракетами "Калібр". Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), пуски здійснили з акваторії Чорного моря в районі Феодосії.

"Одну ракету вдалось знищити, інша - влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - розповіли в Повітряних силах.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович уточнив, що ракету збили в небі над регіоном. Руйнувань, загиблих і травмованих немає.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що поcтраждалі - троє цивільних. "Їм надається уся необхідна допомога", - написав він у Telegram.

Напередодні, 30 серпня, Росія атакувала Україну 44 ракетами та дронами, 43 з яких знищили сили протиповітряної оборони (ППО). Уламки пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно в Житомирській області та впали на території кладовища в Київській. У Києві внаслідок падіння уламків загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. У Київській міській військовій адміністрації удар назвали "найпотужнішою атакою з весни".

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