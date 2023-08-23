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Російський дрон знищив школу у Ромнах: четверо загиблих

Євгенія Наконечна
23 серпня 2023 р.

Внаслідок влучання російського дрону відомо про чотирьох загиблих освітян. Пошуково-рятувальну операцію завершено.

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Наслідки атаки дронами на Суми 3 липня (фото з архіву)
Наслідки атаки дронами на Суми 3 липня (фото з архіву)Фото: National Police of Ukraine/REUTERS

За останніми даними, кількість жертв російського удару по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох осіб. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій деблокували на місці події тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.

Міністр уточнив, що операцію з розбору завалів завершено.

"Також поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад. На фото серед руїн школи - вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце", - написав Клименко у Telegram. 

Нагадаємо, 23 серпня російські війська завдали удару у школу бойовим дроном по школі у Ромнах. Спершу повідомлялося про двох загиблих та трьох поранених.

Згідно з даними міністерства освіти та науки України, з початку повномасштабного вторгнення РФ 3582 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 341 з них зруйновано повністю.

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