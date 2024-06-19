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Російський дрон пошкодив енергооб'єкт у центральній Україні

Дмитро Шварц
19 червня 2024 р.

Під час нічного дронового удару було пошкоджене обладнання енергетичного об'єкта в центральному регіоні України, повідомили в міністерстві енергетики.

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Сили ППО збивають ударний дрон у небі над Києвом
Сили ППО збивають ударний дрон у небі над Києвом (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP PHoto/picture alliance

Російський ударний безпілотник під час атаки в ніч на середу, 19 червня, пошкодив обладнання на одному з енергетичних об'єкті у центральному регіоні, повідомили у міністерстві енергетики України.

"Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію. У Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні відомства.

Також в міненерго повідомили, що через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються протягом всієї доби.

Двоє поранених на Львівщині

Кількість постраждалих внаслідок нічного дронового удару у селі Малехів Львівської міської громади зросла до двох. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький, один з постраждалих - 47-річний чоловік, який отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації. Інший постраждалий - 70-річний чоловік, якого довелося госпіталізували в стані середньої важкості. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів, додав голова ОВА.

За словами Козицького, уламки російських безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. "Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів", - заявив він.

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Своєю чергою, Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій встановила, що внаслідок атаки у Малехові було вибито понад 105 вікон і пошкоджені вхідні двері. За його словами, постраждалі можуть отримати компенсації.

Нагадаємо, що війська РФ у ніч на середу, 19 червня, запустили для удару по Україні 21 безпілотник типу Shahed-131/136. Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), в результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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