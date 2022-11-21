Російський дезертир розповів ЗМІ про скоєне під Бучею

271-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 21 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 20 листопада (час київський).

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США надали військову допомогу Україні на суму у понад 20 мільярдів доларів, заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Він підкреслив, що США продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно".

++09.20++

Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, увечері вони завдали ракетного удару С-300 по селищу Шевченкове, є загибла та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 особи отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.



++08.31++

У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі було поранено чоловіка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Направили туди близько 60 снарядів. У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися вдома. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човни та автомобілі", - написав Резніченко у Telegram.



++07.59++

Німеччина продовжить надавати подальшу допомогу Україні на тлі російських атак на українську інфраструктуру. Про це заявила міністерка економічної співпраці і розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 20 листопада.

"Так, із Німеччини надаватиметься масштабна допомога, щоб Україна змогла витримати цю війну, - запевнила вона. - Ми поставляємо генератори. Ми допомагаємо ремонтувати лінії електропередачі, водопроводи, газопроводи".

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++07.30++

Російській військовослужбовець Нікіта Чибрін, який втік з РФ до Іспанії, підтвердив факти мародерства і зґвалтувань військовими РФ на Київщині навесні, пише російське видання The Insider . Чоловік входив до складу 64-ої мотострілецької бригади РФ, яку звинувачують у звірствах в Бучі, і чотири місяці перебував під Києвом у складі окупаційних військ.

"Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки", - розповів Чібрин.

Також він повідомив, що четверо російських військових зґвалтували мати і дочку в Андріївці. "Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх просто звільнили", - сказав росіянин.

Чибрін, який наразі просить політичного притулку в Іспанії, заявив, що хоче дати свідчення у міжнародному суді.

++07.00++

Російські війська 20 листопада понад 60 разів обстрілювали українські території з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і двічі завдавали ракетних ударів, повідомив генеральний штаб збройних сил України у ранковому зведенні. Через зазначені атаки постраждали, зокрема, об’єкти цивільної інфраструктури Куп’янська Харківської області.

Також окупаційні підрозділи продовжують обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у північних, східних і південних регіонах України.

Протягом 20 листопада українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області, йдеться у повідомленні.

Українська авіація у неділю нанесла три удари по районах зосередження окупантів та ще три - по позиціях його зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія ЗСУ - вразили два пункти управління, склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об'єкти РФ.

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