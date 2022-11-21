Російський дезертир розповів ЗМІ про скоєне під Бучею
Ольга Журавльова | Степан Смишляєв
3 год. тому
271-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 21 листопада.
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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 листопада.
На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 20 листопада (час київський).
++09.50++
США надали військову допомогу Україні на суму у понад 20 мільярдів доларів, заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Він підкреслив, що США продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно".
++09.20++
Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, увечері вони завдали ракетного удару С-300 по селищу Шевченкове, є загибла та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 особи отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
++08.31++
У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі було поранено чоловіка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Направили туди близько 60 снарядів. У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися вдома. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човни та автомобілі", - написав Резніченко у Telegram.
++07.59++
Німеччина продовжить надавати подальшу допомогу Україні на тлі російських атак на українську інфраструктуру. Про це заявила міністерка економічної співпраці і розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 20 листопада.
"Так, із Німеччини надаватиметься масштабна допомога, щоб Україна змогла витримати цю війну, - запевнила вона. - Ми поставляємо генератори. Ми допомагаємо ремонтувати лінії електропередачі, водопроводи, газопроводи".
Російській військовослужбовець Нікіта Чибрін, який втік з РФ до Іспанії, підтвердив факти мародерства і зґвалтувань військовими РФ на Київщині навесні, пише російське видання The Insider. Чоловік входив до складу 64-ої мотострілецької бригади РФ, яку звинувачують у звірствах в Бучі, і чотири місяці перебував під Києвом у складі окупаційних військ.
"Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки", - розповів Чібрин.
Також він повідомив, що четверо російських військових зґвалтували мати і дочку в Андріївці. "Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх просто звільнили", - сказав росіянин.
Чибрін, який наразі просить політичного притулку в Іспанії, заявив, що хоче дати свідчення у міжнародному суді.
++07.00++
Російські війська 20 листопада понад 60 разів обстрілювали українські території з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і двічі завдавали ракетних ударів, повідомив генеральний штаб збройних сил України у ранковому зведенні. Через зазначені атаки постраждали, зокрема, об’єкти цивільної інфраструктури Куп’янська Харківської області.
Також окупаційні підрозділи продовжують обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у північних, східних і південних регіонах України.
Протягом 20 листопада українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області, йдеться у повідомленні.
Українська авіація у неділю нанесла три удари по районах зосередження окупантів та ще три - по позиціях його зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія ЗСУ - вразили два пункти управління, склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об'єкти РФ.
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