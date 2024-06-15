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КонфліктиШвеція

Російський Cу-24 порушив повітряний простір Швеції

Дмитро Шварц
15 червня 2024 р.

Російський військовий літак-порушник перехоплювали два винищуващі шведських ВПС.

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Російський Cу-24
Російський Cу-24 порушив повітряний простір ШвеціїФото: Marina Lystseva/dpa/picture alliance

Російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції, повідомили у суботу, 15 червня, у збройних силах королівства. Інцидент, за наведеними даними, стався 14 червня.

Літак увійшов у повітряний простір на схід від острова Готланд у Балтійському морі і не відреагував на попередження, повідомили шведські військові. Коли попередження шведського бойового командування не було враховано, і російський літак не відхилився від свого маршруту, "його відхилили від повітряного простору Швеції за допомогою JAS-39 Gripen", йдеться у повідомленні.

"Дії Росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", - заявив начальник ВПС Швеції Йонас Вікман.

Також повідомляється, що правопорушення було нетривалим.

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Востаннє відповідні несанкціоновані польоти Росія здійснювала у 2022 році, ще до офіційного членства Швеції в НАТО. Тоді два російські Су-27 і два російські Су-24 порушили повітряний простір Швеції, також над Готландом.

Напередодні фінляндська прикордонна служба повідомила, що 10 червня повітряний простір Фінляндії порушили чотири військові літаки Росії - два російські бомбардувальники та два винищувачі. Російські військові літаки залетіли на 2,5 км вглиб фінської території поблизу міста Ловійса в східній частині Фінської затоки. Розслідування інциденту продовжується, зазначили прикордонники.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія є новими членами НАТО. Швеція приєдналась до Північноатлантичного альянсу у 2024 році, а Фінляндія - у 2023-му. Заявки на вступ до НАТО обидві країни подали на тлі розв'язаної Росією війни проти України. 

Шведські винищувачі Gripen для України та вступ в НАТО

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