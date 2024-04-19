Бомбардувальник Ту-22М3: чим і як його змогли вразити ЗСУ?

Чи змінить РФ тактику застосування літаків після втрати свого стратегічного дальнього бомбардувальника Ту-22М3, який уразили Повітряні сили України? На це та інші запитання DW відповідає військовий експерт Олег Катков.

Російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, з якого російські військові здійснювали обстріли території України, був знищений зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 квітня. DW поговорила про це з військовим експертом, головним редактором видання Defense Express Олегом Катковим.

DW: Вперше Повітряні сили України у співпраці з ГУР МО, як повідомляється, збили російський дальній бомбардувальник Ту-22М3. У чому особливість цього літака, що його довго не могли уразити українські сили оборони? Чому його збиття таке важливе?

Олег Катков: Ту-22М3 є дальнім бомбардувальником і носієм крилатих ракет Х-22, якими РФ постійно обстрілює українські міста, підлітаючи на відстань 160-200 км від лінії фронту чи кордону. Це була для нього безпечна відстань, враховуючи наявні в Україні ЗРК, якими можна було б уразити ці літаки. Ракета Х-22, яку несе літак має, в залежності від версії, дальність від 300 до 400 кілометрів. А модернізована Х-32 має ще й значно більшу дальність.

Збиття ракет Х-22 можливо лише такими комплексами, як Patriot або SAMP/T. Тому ворог завжди здалеку запускає з літаків Ту-22М3 ці ракети по містах, які не були прикриті цими комплексами: по Кременчуку чи палацу культури у Харківській області, чи по цілях у Полтавській області й відчуває себе безкарним. До цього не було ураження таких літаків.

Це перший випадок, коли саме Збройні сили України знищують ТУ-22М3, але це не перша його втрата для РФ у бойових умовах. Перший раз такий російський літак був збитий ще під час вторгнення у Грузію. Тоді збили з ЗРК "Бук", але ситуація зараз абсолютно інша. Тоді він був збитий комплексом середньої дальності, тому що тоді РФ повністю панувала в повітрі. Зараз же РФ втрачає свої важкі бомбардувальники на дальності вже 300 кілометрів від лінії фронту. Це величезна дальність, яка перевищує, скажімо так, навіть можливості далекобійних зенітно-ракетних комплексів.

Український військовий експерт Олег Катков Фото: privat

Тоді виникає логічне запитання, чим могли Повітряні сили України збити бомбардувальник Ту-22М3? В Україні є такі комплекси на дальність 300 км? У ГУР уточнили, що Ту-22М3 вдалося знищити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це може бути ЗРК С-200?

Офіційно - ні. На дальність 300 кілометрів, С-200 вже не дістає. Він розрахований на 240-260 кілометрів проти літаків далекого радіолокаційного виявлення. Але ж щось працює таке, чим можливо збивати літаки й на відстані 300 км. Наприклад, перший А-50, який був збитий в районі Маріуполя, то там технічно дістає ЗРК Patriot. Але той, який був у Краснодарському краї… Там відстань вже така, що Patriot точно не дістає. Що стосується С-200, то це за межами тактико-технічних характеристик радянського комплексу.

Але далі починається непахане поле припущень. Наприклад, ракету до С-200 могли модернізувати за рахунок відмови від архаїчної системи наведення, яка була. С-200 має напівактивне радіолокаційне наведення. Ціль має бути підсвічена дуже великим радаром, де площа антени 24 квадратні метри. І на відбитий сигнал вже наводиться сама ракета комплексу С-200. Якщо замінити, наприклад, цю радянську систему наведення на щось більш сучасне, додати супутникову навігацію і систему комунікації, щоб ракета могла отримувати в польоті оновлені дані щодо цілі, тоді в теорії, можливе ураження С-200. Але немає підтвердженої офіційної інформації щодо цього. Або ми говоримо про якийсь інший абсолютно ракетний комплекс, або інші можливості України, якими вражений бомбардувальник Ту-22М3.

Міноборони РФ не хоче визнавати факт збиття свого літака українськими військовими і стверджує, що це була технічна несправність. Чи є така ймовірність?

У РФ вони самі собі протирічать. І фактаж, який вони дають, не кореліюється один з одним. Вони ж заявили про те, що один з членів екіпажу загинув. Іншого вони не можуть знайти. Два катапультувалися, їх нібито знайшли. Що це за технічна несправність, під час якої гине один із членів екіпажу? Немає такої технічної несправності. Що бачимо на відео? Ми бачимо, як Ту-22М3 з палаючим двигуном падає на землю. Палаючий двигун - це технічна несправність, але палаючий двигун не призводить до загибелі члена екіпажу. До загибелі екіпажу зазвичай призводять уламкові ураження зенітою ракетою.

Повітряні сили України повідомляють, що збили Ту-22М3 завдяки співпраці з ГУР. У чому роль ГУР у цій операції?

Напевно, тут мова йде про те, що одні знищують, а інші отримують безпосередньо інформацію щодо того, де знаходиться ціль. Оскільки знищення на дальності 300 кілометрів - це дуже далеко й треба знати, коли саме літак буде здійснювати політ, чи піднявся в повітря. Треба мати точну інформацію. Тому що далекобійний комплекс, який має уразити літак треба розгорнути в близькості до лінії з'єднання в дуже короткий проміжок часу, і він не має там перебувати довго. І це пояснює участь ГУР МО.

Наскільки критичною для Росії є втрата цього літака? Скільки у них таких літаків є?

На папері - 40, скільки реально у льотному стані невідомо. Зазвичай виконує бойові завдання дуже обмежена кількість, може півдесятка десь приблизно. Ту-22М3 вони не виробляють, але намагаються їх модернізувати. Це виконує Казанське об'єднане авіаційне підприємство, і там строки цих модернізацій постійно зсуваються. Бо там є проблеми із відновленням двигунів, їх модернізацією. Через санкції вони не можуть відновити ці двигуни, тому строки модернізації постійно продовжуються.

Чи зможуть Збройні сили України повторювати успішні збиття таких бомбардувальників та зменшити флот цих літаків у Росії?

Будемо сподіватись. Чим більше у РФ кричать про те, що це була технічна несправність, тим більше шанс того, що вони продовжують цю практику, не аналізуючи причини, не довівши їх до особового складу. Якщо вони продовжують використовувати ті ж цілі й так само, це буде означати, що ці літаки можна уразити, і можливість ураження буде повторюватися.

Тобто, на вашу думку, після сьогоднішнього збиття Росія не змінить тактику використання цих літаків і цих ракет?

Якщо вони продовжують говорити про те, що це технічна несправність, то тоді вони навряд чи будуть змінювати тактику. Тому що для зміни тактики необхідна причина. Офіційної причини немає. Літак був втрачений, як вони хочуть вважати, через несправність. Вони продовжать використовувати його так, як вони використовували. Зрештою, як було з А-50: вони втратили один А-50, наступне, що вони зробили, це відвели його на більшу дальність. Втратили ще один А-50 і перестали їх використовувати, бо вже немає сенсу, оскільки він нічого не бачить на такій відстані, яка вважається для небезпечною. Тут може бути аналогічна ситуація. Але у РФ, на їхній погляд, вони мають втратити ще кілька літаків, щоб прийняти таке рішення.

Пане Катков, дякую за розмову.