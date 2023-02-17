"Ашан", ймовірно, надавав товари військам РФ - розслідування

Як з'ясували журналісти, російський "Ашан", ймовірно, безкоштовно постачав товари російським військовим під виглядом гуманітарної допомоги. В українському офісі компанії "шоковані" та чекають на пояснення.

Від самого початку повномасштабної війни Росії проти України російський "Ашан", імовірно, постачав товари для російських військових на окуповані території України. Про це свідчить спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, оприлюднене у п'ятницю, 17 лютого.

Як йдеться у розслідуванні, поставки військовим позиціонувалися як "гуманітарна допомога" і складалися як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах Росії. До того ж, у деяких регіонах Росії поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади, стверджують журналісти.

Так, в розпорядження ЗМІ потрапили листи співробітників російського офісу компанії із замовленнями чоловічих шкарпеток, цигарок, запальничок, бритв. Водночас у ці поставки не входили товари для жінок та дітей.

Як зазначається у розслідуванні, кількість товарів (тисяча тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони. "Загальна вартість цієї березневої партії "допомоги" становила два мільйони рублів", - повідомили журналісти.

ЗМІ підтвердили поставки армії РФ

Крім того, The Insider зв’язався з керівниками компаній, на які була оформлена оплата нібито гуманітарної допомоги, і деякі з них нічого не приховували. Так, наприклад, директор ТОВ "МТК" Сергій Пома та директор ТОВ "Енергія-3000" Галина Баранова визнали, що "допомога постачалася саме російським військовим, але подробиці повідомити відмовилися".

У розслідуванні наголошується, що за міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню.

"Підтримка ж однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і призвести до того, що компанія піде з російського ринку (який для "Ашана", що має в Росії 230 магазинів, становить 10 відсотків від обороту, тобто близько 3,2 мільярда євро на рік)", - йдеться у публікації.

"Ашан" допомагав проводити мобілізацію?

Також, у розслідуванні зазначається, що "Ашан", ймовірно, допомагав російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. На робочому місці їм вручали повістки і пропонували звільнитися, з'ясували журналісти.

"Просто на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися, про це The Insider розповів свідок однієї з таких ситуацій", - пишуть розслідувачі.

Російське керівництво "Ашана" від коментарів відмовилося, а в пресслужбі французького "Ашана" заявили, що компанія "знаходиться поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".

Український офіс вимагає пояснень

Водночас в українському офісі компанії вимагають пояснень від центрального офісу у Франції. "Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки. Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - зазначила пресслужба компанії в повідомленні у Facebook.

Після початку вторгнення РФ в Україну на тлі виходу численних світових брендів з російського ринку компанія "Ашан" залишилася працювати в Росії, зазначивши, що не може покинути своїх співробітників та клієнтів, зазначають автори розслідування.

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