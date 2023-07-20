У РФ школярів зобов'язали до "суспільно корисної праці"

Депутати Держдуми РФ ухвалили закон про обов'язкове залучення школярів до "суспільно корисної праці" та перейменування ОБЖ на "Основи безпеки й захисту батьківщини".

Державна дума РФ ухвалила в четвер, 20 липня, одразу в другому та третьому читаннях законопроєкт, який передбачає обов'язкове залучення школярів до "суспільно корисної праці".

З закону "Про освіту" депутати виключили норму про заборону залучати школярів до праці без згоди батьків. "Новели відносять до обов'язків учнів участь у суспільно-корисній праці, передбаченій освітньою програмою з урахуванням вікових і психофізичних особливостей, підтримання в стінах школи чистоти та порядку", - йдеться в пояснювальній записці до документу.

За словами авторів проєкту, "суспільно корисною роботою" може вважатися висаджування дерев і квітів, участь у шкільних заходах, допомога в бібліотеці або музеї.

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ОБЖ перейменують на "Основи безпеки та захисту батьківщини"

Крім того, російські депутати проголосували за перейменування шкільної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності" (ОБЖ) на "Основи безпеки та захисту батьківщини".

Зміни передбачають появу в дисципліні модуля з початкової військової підготовки та "основ протидії екстремізму і тероризму". Предмет передбачає вивчення устрою збройних сил РФ і початкову стройову та фізичну підготовку. Заняття стануть обов'язковими, відмовитися від них не можна буде.

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