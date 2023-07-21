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Російських школярів навчатимуть бойовому управлінню дронами

Сергій Ромашенко | Тетяна Кирилюк
2 год. тому

У школах РФ з 1 вересня дітей почнуть навчати основам бойового застосування безпілотників - в рамках початкової військової підготовки.

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У російських школах дітей навчатимуть бойовому управлінню дронами
У російських школах дітей навчатимуть бойовому управлінню дронамиФото: Gabriel Bouys/AFP

Російських школярів з 1 вересня почнуть навчати основам бойового застосування дронів, повідомив у п'ятницю, 21 липня, заступник голови ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації РФ Артем Шейкін.

Як передають російські пропагандистські ресурси, навчання проводитимуть в рамках курсу початкової військової підготовки.

У міністерстві оборони РФ заявили, що програма передбачає "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального влаштування, ведення розвідки місцевості та способів протидії безпілотникам противника".

Навчання дітей бойовому застосуванню дронів ініціював Путін

У квітні президент РФ Володимир Путін закликав до запровадження в школах курсів з управління дронами.

За даними російських ЗМІ, на початку червня школи почали закуповувати навчальні безпілотники. Зокрема, відповідні заявки виявили на сайті державних закупівель від шкіл із Санкт-Петербурга, Калінінграда, Якутська і Южно-Сахалінська.

З 1 вересня курс "Основ безпеки життєдіяльності" у російських школах, який перейменують на "Основи безпеки та захисту батьківщини", включатиме початкову військову підготовку. Зокрема, учні 10-11 класів вивчатимуть правила стрільби з автомата Калашникова, принципи дії ручних гранат і надання першої допомоги в бою.

Читайте також: Російських школярів зобов'язали до "суспільно корисної праці"

 

Автомат Калашникова - нова шкільна дисципліна?

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