203-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 14 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 14 вересня (час київський).

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Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровська області, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. "Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях", - написав Вілкул у телеграмі в середу.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у Запоріжжі.



++16.47++

У деокупованій Балаклії Харківської області 13 вересня на російській розтяжці підірвався енергетик, повідомила міська рада. "Під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович – майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ", - інформує Telegram-канал мерії Балаклії.

++16.29++

Дефіцит державного бюджету України на 2023 рік, згідно з затвердженим проєктом, оцінюється приблизно у 38 мільярдів доларів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його планують профінансувати за рахунок міжнародної допомоги - 18 мільярдів від США, та по 12 мільярдів євро від МВФ та ЄС.

++16.05++

Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/1 долар на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/1 долар у 2023 році. Про це на пресконференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також він повідомив, що формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року - 50 грн/1 долар, передає "Інтерфакс-Україна".

++15.30++

Російська православна церква (РПЦ) заявила в середу, 14 вересня, що готова до нової зустрічі глави РПЦ, патріарха Кирила і Папи Римського Франциска, пише агенція AFP. Ця новина з’явилася після того, як Папа відкрив міжконфесійну зустріч у Казахстані, де розкритикував маніпуляції вірою в політичних цілях.

Понтифік, зокрема, заявив, що Бог - це мир, і веде Він завжди до миру і ніколи - до війни. "Тому давайте з ще більшою силою присвятимо себе сприянню та зміцненню необхідності того, щоб конфлікти вирішувалися не нікчемними доводами сили, зброєю та погрозами, а лише тими засобами, які благословляє Небо, гідними людини: зустріч, діалог, терплячі переговори", - сказав Франциск.

Візит Папи у Казахстані триватиме до 15 вересня. У дводенному з'їзді беруть участь близько 100 делегацій з 50 країн. Раніше планувалося, що до Нур-Султану приїде і глава РПЦ, який підтримує війну РФ проти України. На цю зустріч сподівався і Ватикан. Однак, патріарх Кирило, зрештою, відмовився від поїздки.

++14.55++

За 1,5 місяця роботи "зернових коридорів" з України вийшли 134 судна з 3,1 мільйона тонн аграрної продукції на експорт у країни Азії, Європи та Африки, повідомляє міністерство інфраструктури.

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Cі Цзіньпін уперше за пандемію покинув Китай, зустрінеться з Путіним

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушив сьогодні в свою першу закордонну поїздку з початку пандемії коронавірусу.

Cі Цзіньпін і Володимир Путін Фото: Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency/dpa/picture alliance

Він відправився з візитом до Казахстану. Там зараз перебуває Папа Римський Франциск, але їхня спільна зустріч не планується.

Звідти Сі вирушить до Узбекистану на саміт Шанхайської організації співробітництва 15 вересня. Там очікується його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем їхньої розмови буде війна в Україні, повідомляє АР.

Читайте детальніше: Сі Цзіньпін вперше за пандемію поїхав за кордон, зустрінеться з Путіним

++14.15++

Reuters: Путін на початку війни відкинув мирний план щодо України

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак на початку війни підготував попередню угоду з Києвом, яка би задовольнила вимогу Кремля про те, щоб Україна не входила до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Проте президент РФ Володимир Путін відкинув домовленості та продовжив військову кампанію, повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела, близькі до російського керівництва.

За словами співрозмовників, Козак сказав Путіну, що, на його думку, досягнута ним домовленість усуває необхідність для Росії проводити широкомасштабну окупацію України, і рекомендував президенту РФ схвалити угоду. При цьому, відповідаючи на прохання Reuters прокоментувати інформацію, речник Кремля Пєсков заявив: "Це не має жодного стосунку до реальності. Нічого подібного не було. Це абсолютно неправильна інформація".

++13.50++

Уряд Литви профінансує відбудову зруйнованих об'єктів України на 11 мільйонів євро, повідомляє провладна партія "Слуга народу".

"Це реконструкція школи та нове модульне містечко в Бородянці. Відбудова дитсадка в Ірпені й реконструкція мосту через річку Трубіж. Всі формальності для старту майже узгоджені", - розповіла народна депутатка Роксолана Підласа.

++13.36++

За "Червону калину" на весіллі в Криму засудили шістьох

В анексованому Росією Криму суд притягнув до адміністративної відповідальності шістьох учасників весілля за виконання пісні "Червона калина" українською мовою.

Крим (ілюстративне фото) Фото: Krasilnikov Stanislav/dpa/picture alliance

Власник банкетного залу отримав 15 діб арешту, діджей та танцівниця - по 10 діб, мати нареченого - 5 діб, мати нареченої - штраф у розмірі 40 тисяч рублів, дружина власника ресторану - в розмірі 50 тисяч рублів.

Їх визнали "винними" за статтями про "пропаганду нацистської атрибутики або символіки" та "дискредитацію армії" РФ.

Читайте детальніше: За "Червону калину" на весіллі в Криму засудили шістьох людей

++13.04++

У деокупованому Ізюмі за участю Зеленського підняли прапор України

Президент України Володимир Зеленський прибув у деокуповане місто Ізюм у Харківській області.

"Сьогодні в звільненому українськими десантниками місті урочисто підняли державний прапор. Україна повертає своє", - повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

В свою чергу 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада повідомляє, що крім Зеленського в церемонії підняття прапора України взяли участь заступниця міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто з-під російської окупації.

"На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм - це Україна!", - йдеться у повідомленні.

++12.35++

Петиція до Кабінету Міністрів України про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду урядом. "Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією нашого кіно", - йдеться в ній.

Автори пишуть, що всі фільми з колекції та майно центру мають бути передані державній установі "Науковий центр кінематографії України", яка є правонаступницею "Наукового центру розвитку туризму", і основним видом діяльності котрої є "вища освіта". "Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи - величезний удар нашій культурній спадщині і по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності та зрадою національних інтересів", - сказано в петиції.

++12.02++

Служба безпеки України заявляє, що затримала у Запоріжжі агентку російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) із позивним "007".

"Жінка прибула у місто під "легендою" волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів Збройних сил України. Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського "куратора" вона отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нібито представившись волонтеркою жінка збирала на окупованій території "дані на учасників партизанського руху на півдні для їхнього подальшого виявлення", а далі мала в Запоріжжі "налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ". Там її викрили та повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

++11.38++

Копенгаген і Київ домовилися, що українські солдати будуть проводити навчання в Данії. Про це заявив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков. 13 вересня він зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим у Києві.

Раніше країни домовлялися, що Данія восени направить до Великобританії 130 інструкторів для підготовки українських військових.

++11.11++

Очільниця Єврокомісії їде до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) анонсувала свій візит до Києва пізніше в середу, виступаючи в Європейському парламенті. Поїздка стане її третім візитом в Україну від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Фон дер Ляєн, одягнена в кольори українського державного прапору, сказала, що обговорить з президентом України Володимиром Зеленським інтеграцію країни до Єдиного ринку Євросоюзу. Зокрема, за її словами, ЄС хоче включити Україну до зони безкоштовного роумінгу блоку. Вона також анонсувала надання Україні 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих шкіл.

На засіданні була присутня перша леді України Олена Зеленська.

Читайте детальніше: Глава Єврокомісії їде до Києва говорити про інтеграцію України в єдиний ринок ЄС

++10.50++

ЄС зняв частину санкцій з Януковича

Рада Європейського Союзу не стала продовжувати санкції щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра, а також щодо колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема, запроваджені в 2014 році за розтрату державних коштів.

При цьому Янукович із сином, як і раніше, перебувають під іншими санкціями Євросоюзу. В серпні 2022 року проти них запровадили обмежувальні заходи "за їхню роль у підриві та загрозах територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, стабільності та безпеки держави".

++10.25++

З моменту підписання в липні Росією та Україною за посередництва Туреччини "зернової угоди" з Організацією Об'єднаних Націй з чорноморських портів Одещини вийшли 129 суден із понад 2,8 мільйона тонн українського зерна на експорт, повідомили у Спільному координаційному центрі в Стамбулі.

Читайте також: Путін хоче обговорити з Ердоганом обмеження експорту зерна з України

++10.03++

США: РФ витратила 300 мільйонів доларів на підкуп політиків

З 2014 року Росія перевела іноземним політичним партіям і кандидатам у більш ніж двох десятках країн не менше 300 мільйонів доларів у спробі вплинути на політичні події за кордоном, повідомили американські газета The Washington Post, агенція Associated Press і телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації президента США та дані розвідки.

Кремль Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Серед держав, у яких виявили подібну активність Кремля, джерела АР і CNN назвали Албанію, Боснію та Герцеговину, а також Чорногорію. Співрозмовник WP додав до цього переліку Мадагаскар і не відкинув аналогічної діяльності в Еквадорі. Він також розповів про одну з азіатських країн, не назвавши її, в якій, за даними розвідки, російський посол передав кандидату в президенти мільйони доларів готівкою.

При цьому високопосадовець відмовився повідомити, скільки саме коштів Росія витратила на подібні цілі в Україні, керівництво якої вже давно звинувачує РФ у втручанні у внутрішню політику.

Читайте докладніше: РФ витратила 300 мільйонів доларів на підкуп іноземних політиків - розвідка

++09.45++

Голова опозиційного в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) звинуватив німецький уряд у "непотрібних коливаннях" в питанні додаткових постачань Києву важких озброєнь. Політик закликав видати дозвіл на експорт бойових машин піхоти Marder, які не використовуються Бундесвером (збройними силами ФРН. - Ред.), наголосивши, що згоден у цьому питанні з лідерами партії "Союз-90/Зелені" та Вільної демократичної партії. Війна Росії проти України триває вже майже сім місяців, і хоча в України зараз "на диво" хороші позиції, Німеччина "могла би зробити більше", заявив Мерц.

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++09.22++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі Миколаїв зазнав ракетних обстрілів з боку РФ, за попередніми даними, озвученими Віталієм Кімом, - з комплексів С-300. Пошкоджені навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев'яти- та п'ятиповерхівки. Відомо про двох загиблих і трьох поранених . Минулої доби росіяни обстрілювали Березнегуватську та Широківську громади, постраждалих немає.

з боку РФ, за попередніми даними, озвученими Віталієм Кімом, - з комплексів С-300. Пошкоджені навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев'яти- та п'ятиповерхівки. . Минулої доби росіяни обстрілювали Березнегуватську та Широківську громади, постраждалих немає. Вночі армія РФ обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними Валентина Резніченка, в Нікополі пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже три тисячі родин.

Минулої доби російські солдати обстрілювали населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, внаслідок чого троє людей були госпіталізовані. Олег Синєгубов підтвердив, що під час операції з деокупації звільнені більше 300 населених пунктів Харківщини, де проживає близько 150 тисяч людей . Там тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

. Там тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури. У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку РФ загинули п'ятеро мирних жителів, ще 15 людей отримали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

++09.00++

Заклик до відставки Путіна: суд в РФ дозволив розпустити раду

Суд у Санкт-Петербурзі задовольнив вимогу прокуратури щодо розпуску депутатів ради муніципального утворення "Смольнінське", які звернулися до Державної думи РФ із закликом звинуватити президента РФ Володимира Путіна в державній зраді через розв'язання війни в Україні, щоби усунути його з посади.

Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Прокуратура звернулася до суду ще в липні 2021 року, коли рада нібито не могла працювати протягом трьох місяців через хворобу її очільника, але справа "зрушила з мертвої точки" тільки після ухвалення депутатами звернення до Держдуми щодо відставки Путіна.

"Рішення дає можливість губернатору розпустити муніципальну раду. Але ми оскаржуватимемо його. Це ще затягнеться", - сказав депутат ради Микита Юферєв.

Читайте детальніше: Суд в РФ дозволив розпустити місцеву раду, що закликала до відставки Путіна

++08.35++

Військова розвідка Великобританії відреагувала на новину про те, що Збройні сили України вперше збили іранський безпілотник. У щоденному звіті британської розвідки зазначається, що Shahed-136 має дальність дії в 2,5 тисячі кілометрів, але те, що РФ використовувала його в поблизу Куп'янська Харківської області, а не вглибині України, означає, що вона намагається досягти тактичних, а не стратегічних цілей.

На думку британських розвідників, Росія збільшує постачання озброєнь з інших країн, які знаходяться під жорсткими санкціями, таких як Іран і Північна Корея, через зменшення власних запасів.

++08.17++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу в щоденному звіті на заяви російських депутатів щодо загальної мобілізації. На їхню думку, поки немає свідчень, що президент РФ Володимир Путін збирається віддати відповідний наказ. При цьому вони зауважують, що навіть, якщо він на це згодиться, російське міністерство оборони не зможе призвати, навчити та спорядити нових солдатів. "Російська тренувальна база, схоже, перевантажена підготовкою обмеженої кількості добровольчих батальйонів. Імовірно, Росії спочатку доведеться суттєво розширити свою навчальну базу, що займе багато часу, а потім знайти та підготувати до бою достатню кількість обладнання, щоби спорядити велику кількість нових підрозділів, перш ніж вона зможе навіть почати обслуговувати великий приплив нових призовників", - ідеться в огляді ISW.

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++08.02++

Президент США Джо Байден зазначив, що Збройні сили України досягли значного прогресу в контрнаступі, але поки важко сказати, чи це стане це переломним моментом у війні. "Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - цитує його агенція Reuters.

++07.53++

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) 13 вересня знищили два російських військових літаки (Су-25 і Су-24М), один вертоліт Мі-8 та безпілотник. Крім того, українська авіація нанесла 12 ударів по місцях зосередження сил і техніки РФ. Ракетні війська та артилерія вразили дев'ять російських пунктів управління бригадного та батальйонного рівнів і три райони зосередження військових і техніки РФ.

Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, щоби поповнити втрати російська армія намагається вербувати ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області РФ, обіцяючи їм зняття судимості, але не підписує з ними контракти. "Також триває набір так званих "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність", - йдеться у повідомленні. В окупованій Горлівці проводиться примусова мобілізація: місцеві "військкомати" отримали завдання набрати шість тисяч осіб до 19 вересня. "У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому", - пише генштаб ЗСУ.

Російські війська продовжують наносити удари по помешканнях мирних громадян і об'єктах цивільної інфраструктури за допомогою авіації, ракет і обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів у різних областях.

ЗСУ успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

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++07.27++

Україна стабілізувала ситуацію на половині звільненої території - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні за підсумком 202-го дня війни, що провів 13 вересня Ставку Верховного головнокомандувача. "Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави", - розповів він.

За його словами, стабілізаційні заходи завершені в районах загальною площею понад чотири тисячі квадратних кілометрів. Ще приблизно на такій же площі звільнених територій стабілізація триває. "Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека. Прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території", - сказав Зеленський.

На звільнених територіях Харківщини почали відновлювати видачу пенсій. Як уточнив Зеленський, її місцеві мешканці отримують одразу за п'ять місяців: "За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію".

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