Російські війська вночі обстріляли Херсон: троє загиблих

Внаслідок атаки РФ у Херсоні вночі загинули троє людей. Загалом за добу в регіоні четверо загиблих та дев'ятеро поранених.

Російські війська в ніч на неділю, 24 грудня, завдали артилерійського удару по центру Херсона, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - написав Прокудін. Крім того, вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець.

Також, як зазначив глава ОВА, у центрі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

88 обстрілів за добу

Загалом за добу війська РФ 88 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БпЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По Херсону РФ випустила 71 снаряд.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Чотири людини загинули, ще дев'ять - дістали поранення, зокрема дитина, повідомив глава ОВА.

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