Російські війська вдарили по Дніпру, є поранені

Під час повномасштабної повітряної тривоги російські війська влучила в багатоповерхівку у Дніпрі та будівлю СБУ. Щонайменше троє людей поранені.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Війська РФ ввечері п'ятниці, 28 липня, нанесли ракетний удар по Дніпру та влучили у багатоповерхівку, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його даними, станом на 22:20 внаслідок удару зазнали поранень п'ятеро людей - 77-річна жінка та четверо чоловіків віком від 18 до 53 років. Їм надали медичну допомогу, але госпіталізувати нікого не знадобилося. Рятувальники і поліцейські провели поквартирний обхід будинку.

Рятувальники на місці влучання ракети в Дніпрі Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

В момент влучання в області тривала повітряна тривога. Загалом тривогу протягом дня оголошували по всій Україні.

Влучили також в СБУ

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові також влучили в будівлю Служби безпеки України.

"Дніпро. Вечір п'ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор", - написав Зеленський у Telegram. Він зазначив, що провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА.

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - наголосив президент України.

Водночас очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашок ще до масштабної повітряної тривоги повідомив про обстріл Нікополя військами РФ. Жертв та поранених немає.