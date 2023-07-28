Російські війська вдарили по Дніпру, є поранені
Війська РФ ввечері п'ятниці, 28 липня, нанесли ракетний удар по Дніпру та влучили у багатоповерхівку, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За його даними, станом на 22:20 внаслідок удару зазнали поранень п'ятеро людей - 77-річна жінка та четверо чоловіків віком від 18 до 53 років. Їм надали медичну допомогу, але госпіталізувати нікого не знадобилося. Рятувальники і поліцейські провели поквартирний обхід будинку.
В момент влучання в області тривала повітряна тривога. Загалом тривогу протягом дня оголошували по всій Україні.
Влучили також в СБУ
Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові також влучили в будівлю Служби безпеки України.
"Дніпро. Вечір п'ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор", - написав Зеленський у Telegram. Він зазначив, що провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА.
"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", - наголосив президент України.
Водночас очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашок ще до масштабної повітряної тривоги повідомив про обстріл Нікополя військами РФ. Жертв та поранених немає.