Російські війська ударили по Херсону, є загиблий - ОВА

Під російський удар по центру Херсона потрапив чоловік, який отримав несумісні з життям поранення, повідомила місцева влада.

Російські війська вранці у неділю, 17 грудня, вчинили обстріл центральної частини Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Близько 10:20 окупаційні війська вдарили по центральній частині міста. Травми, несумісні з життям, отримав 81-річний чоловік", - зазначається у повідомленні.

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За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, напередодні російські війська скоїли 96 обстрілів населених пунктів в області, випустивши 577 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ "Град", ПТРК, танків, авіації та безпілотників. "По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство та територію парку у Херсоні", - повідомив Прокудін у Telegram.

Нагадаємо, внаслідок скоєної в ніч на неділю комбінованої атаки військ РФ із застосуванням безпілотників і двох видів ракет на Одещині загинула щонайменше одна особа.