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Слов'янськ, 14 квітня 2023 року
Слов'янськ, 14 квітня 2023 рокуФото: Roman Chop/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Російські війська ракетами обстріляли Слов'янськ: є жертви

Олександр Куницький
2 год. тому

За попередньою інформацією, п'ятеро людей загинули, 15 - зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ Слов'янська. Також пошкоджено три п‘ятиповерхових будинки.

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Російські війська у п'ятницю, 14 квітня, обстріляли житлові квартали Слов'янська на Донеччині, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей і ще 15 зазнали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Станом на 18:00 відомо про п'ятьох загиблих і 15 поранених цивільних. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина", - написав він у Facebook.

За даними Кириленка, війська РФ завдали ракетного удару по Слов'янську близько 16 години, використавши, за попередніми даними, ракети С-300. Внаслідок цього було пошкоджено п'ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки, додав він.

Крім того, як повідомив Кириленко, під обстріл РФ 14 квітня також потрапили Краматорськ та Костянтинівка на Донеччині. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв, написав глава ОВА.

На обстріл Слов'янська також відреагував президент України Володимир Зеленський, пообіцявши справедливу відповідальність для тих, хто його вчинив. "Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, попередній масований обстріл Слов'янська росіяни здійснили 27 березня. Внаслідок нього загинули четверо людей.

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Слов'янськ, 14 квітня 2023 року

Російські війська ракетами обстріляли Слов'янськ: є жертви

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