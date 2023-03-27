  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Жінка плаче через руйнування будинку у Слов'янську, травень 2022
Жінка плаче через руйнування будинку у Слов'янську, травень 2022Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Російські війська ракетами обстріляли Слов'янськ: є жертви

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За попередньою інформацією, двоє цивільних вбито, 29 зазнали поранень внаслідок ранкового обстрілу росіян Слов'янська. Розбір завалів триває.

https://p.dw.com/p/4PIAx

Російські війська у понеділок, 27 березня, обстріляли центр Слов'янська, що на Донеччині, внаслідок чого загинула щонайменше двоє людей, 29 зазнали поранень, повідомив глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.

За словами Кириленка, внаслідок ударів зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. 

Зеленський: Терористи будуть розбиті

 

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію, зазначивши, що Україна цього не пробачить.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - заявив він у зверненні.

Крім того, як повідомив Кириленко, під обстріл РФ 27 березня також потрапила Дружківка, де дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає, написав глава ОВА.

Читайте також: В Україні за добу внаслідок атак РФ вбито п'ятьох цивільних

92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

 

 

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України (02.03.2023)

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України (02.03.2023)

Бахмут - найгарячіша точка фронту. Ситуація там стає дедалі критичнішою, адже росіянам вдалося оточити місто з трьох боків. Якщо українські військові відступлять з Бахмута, які наслідки це матиме? І що потрібно, аби Бахмут встояв?
Конфлікти2 березня 2023 р.10:30 хв.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Військові ЗСУ запускають дрон під Бахмутом

Сирський: Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine Online-Plattform Diia

"Дія" на експорт?

"Дія" на експорт?

Технології4 год. тому
Парламент Угорщини в Будапешті

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Політика24 березня 2023 р.
external

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Конфлікти24 березня 2023 р.02:26 хв.
Сувенірні матрьошки з лідерами Китаю та РФ

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Політика24 березня 2023 р.
Пацієнти купʼянської лікарні, лютий 2023 року

Лікарні в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Лікарні в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Конфлікти24 березня 2023 р.
Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Конфлікти24 березня 2023 р.
На головну сторінку