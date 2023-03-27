Російські війська ракетами обстріляли Слов'янськ: є жертви

Російські війська у понеділок, 27 березня, обстріляли центр Слов'янська, що на Донеччині, внаслідок чого загинула щонайменше двоє людей, 29 зазнали поранень, повідомив глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.

За словами Кириленка, внаслідок ударів зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Зеленський: Терористи будуть розбиті

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію, зазначивши, що Україна цього не пробачить.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - заявив він у зверненні.

Крім того, як повідомив Кириленко, під обстріл РФ 27 березня також потрапила Дружківка, де дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає, написав глава ОВА.

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