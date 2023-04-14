Війська РФ обстріляли Слов'янськ: є жертви (оновлено)

Російські війська у п'ятницю, 14 квітня, обстріляли житлові квартали Слов'янська на Донеччині. За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до восьми людей, ще 21 людина зазнала поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Раніше Кириленко у Facebook повідомляв про п'ятьох загиблих і 15 поранених цивільних. "Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина", - написав він .

За даними Кириленка, війська РФ завдали ракетного удару по Слов'янську близько 16 години, використавши, за попередніми даними, ракети С-300. Внаслідок цього було пошкоджено п'ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки, додав він.

Крім того, як повідомив Кириленко, під обстріл РФ 14 квітня також потрапили Краматорськ та Костянтинівка на Донеччині. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв, написав глава ОВА.

На обстріл Слов'янська також відреагував президент України Володимир Зеленський, пообіцявши справедливу відповідальність для тих, хто його вчинив. "Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, попередній масований обстріл Слов'янська росіяни здійснили 27 березня. Внаслідок нього загинули четверо людей.