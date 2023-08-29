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Російські війська потрапили в пастку у Бахмуті - Маляр

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що російські військові не можуть ні вийти з Бахмута, ні пересуватись містом.

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Український танкіст на Бахмутському напрямку
Український танкіст на Бахмутському напрямкуФото: LIBKOS/AP/picture alliance

Українські воїни "доволі непогано" просуваються Бахмутським напрямком, ворог перебуває в пастці, бо з Бахмута вийти не може і повноцінно містом пересуватися також, повідомила у вівторок, 29 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо говорити про схід, досить непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямку. Це, власне, те, що найбільше "дошкуляє" ворогу, і тому вони намагаються переключити, відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємося по південному флангу і вийшли на багато панівних висот. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть", - цитує Маляр агенція "Інтерфакс-Україна".

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Говорячи про ситуацію в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, заступниця міністра зазначила, що там тривають бої, і українські сили "потроху просуваються". "Там є в нас успіхи", - додала Маляр.

У міноборони також зазначили, що Куп'янський і Лиманський напрямки - "в епіцентрах", і там ворог намагається відволікати українські сили і підрозділи. "Вони для себе ухвалили рішення, що будуть усіма силами намагатися рухатися вперед саме за тими напрямками", - сказала Маляр.

За її словами, "ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках". 

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Український танкіст на Бахмутському напрямку

Російські війська потрапили в пастку у Бахмуті - Маляр

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