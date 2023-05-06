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Фото: Dnipropetrovsk Regional Military-Civil Administration/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Росіяни обстріляли Нікополь з "Градів": троє поранених

Степан Смишляєв
38 хв. тому

Російські війська випустили понад 40 снарядів з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранення отримали троє чоловіків.

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Російські війська у суботу, 6 травня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії. Унаслідок обстрілу отримали поранення троє працівників промислового підприємства, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству", - написав він.

Відомо, що поранені - чоловіки у віці 48, 50 та 58 років. Наслідки атаки уточнюються.

Також Лисак повідомив, що на додаток до чотирьох збитих вночі "шахедів", зранку сили повітряного командування "Схід" знищили над областю ще два безпілотники.

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Нічна атака на Дніпропетровщину

Уночі уламки збитих дронів упали в Синельниківському районі Дніпропетровщини, де вибили вікна в п'яти приватних будинках. "Понівечені дві господарські будівлі та лінія електропередач. Люди неушкоджені", - зазначив Лисак.

Крім того, росіяни обстріляли з "Граду" Марганецьку громаду Нікопольського району, тоді обійшлося без постраждалих.

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