Росіяни обстріляли Нікополь з "Градів": троє поранених
Степан Смишляєв
38 хв. тому
Російські війська випустили понад 40 снарядів з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранення отримали троє чоловіків.
https://p.dw.com/p/4QzDz
Реклама
Російські війська у суботу, 6 травня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії. Унаслідок обстрілу отримали поранення троє працівників промислового підприємства, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству", - написав він.
Відомо, що поранені - чоловіки у віці 48, 50 та 58 років. Наслідки атаки уточнюються.
Також Лисак повідомив, що на додаток до чотирьох збитих вночі "шахедів", зранку сили повітряного командування "Схід" знищили над областю ще два безпілотники.