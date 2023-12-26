Російські "шахеди" влучили вночі на Одещині та Миколаївщині

В Одеській області російський ударний дрон поцілив по території одного з інфраструктурних об'єктів, у Миколаївській - влучив у промисловий об'єкт.

Внаслідок нічних ударів дронами влучання зафіксували на Одещині та Миколаївщині, повідомляє зранку в вівторок, 26 грудня, оперативне командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь".

"В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі", - йдеться у повідомленні. Люди не постраждали.

З вечора 25 грудня до ранку 26 грудня російські війська атакували Україну 19 ударними дронами типу Shahed. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) знищили 13 безпілотників.

Своєю чергою Повітряні сили уразили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск" у Феодосії. Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку, заявивши, що "на цю хвилину детонація припинилася", пожежу локалізували, а мешканців кількох будинків відселять. Telegram-канал "Крымский ветер" пише, що, за поки непідтвердженою інформацією, корабель міг привезти чергову партію "шахедів". За даними цього пабліка, на борту "десятки загиблих і поранених".