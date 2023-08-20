Російські обстріли: є жертви на Харківщині та Херсонщині

Одна людина загинула внаслідок обстрілу військами РФ Вовчанська в Харківській області, а у Куп'янську поранень зазнали 11 людей. Ще дві людини загинули на Херсонщині.

Впродовж неділі, 20 серпня, війська РФ здійснили низку обстрілів території України. На Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщини є жертви та руйнування.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська на Харківщині постраждали 11 цивільних, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Семеро людей перебувають у важкому стані, три - у середньому. Одній людині надали медичну допомогу на місці", - написав він у Telegram.

Також, за словами Синєгубова, знищені та пошкоджені п'ять автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення "Нової пошти", зайнялося кілька пожеж.

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У місті Вовчанськ на Харківщині унаслідок російських обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, повідомив Синєгубов. У місті загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько тисячі квадратних метрів, уточнили в міністерстві внутрішніх справ України. Пожежу було ліквідовано о 13:50, повідомляється у Telegram відомства.

Обстріли Херсонщини з танка та дронів

Атаки військ РФ також зазнала Херсонщина. Зокрема, у селищі Козацьке внаслідок обстрілу з танка загинула місцева мешканка. "Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка зазнала травм, несумісних з життям", - повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Ще одна жінка зазнала множинних уламкових пораненнь, її ушпиталили.

У селі Новоберислав Херсонської області загинув 33-річний місцевий мешканець. Як повідомив Прокудін, війська РФ з безпілотника скинули два вибухових пристрої на чоловіка, який йшов вулицею.

Руйнування на Дніпропетровщині

Під артилерійським вогнем військ РФ протягом дня кілька разів опинявся також Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "Дісталося районному центру, Марганецькій та Покровській громадам. На щастя - без загиблих та постраждалих. Але є руйнування", - написав він у Telegram.

Зокрема, пошкоджень зазнали два приватних будинки, дві господарській споруди та легкові авто. Також російські війська атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Там здійнялася пожежа, її вже приборкали, додав Лисак.

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні зазначив, що РФ протягом доби завдала по Україні 22 авіаційних ударів та здійснила 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попереджають в генштабі ЗСУ.