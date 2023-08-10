Російські дрони зруйнували вночі нафтобазу на Рівненщині

Безпілотники РФ вдарили вночі по нафтобазі в Дубенському районі Рівненської області. Вона зруйнована. Постраждалих немає.

3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Росія в ніч на четвер, 10 серпня, вдарила дронами по Рівненській області. Внаслідок удару знищена нафтобаза в Дубенському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

На місці події працюють 45 рятувальників з 14 одиницями техніки, зокрема до робіт залучили пожежний потяг.

Жертв немає.

Росія випустила 10 дронів

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, вночі війська РФ випустили 10 іранських безпілотників із північно-східного напрямку з району Курська. Українська протиповітряна оборона збила сім.

Як повідомлялося, ввечері 9 серпня війська РФ поцілили "Іскандером" у житловий квартал Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару дві людини загинули, семеро зазнали поранень. Зруйнований храм Православної церкви України.