Дрони пошкодили критичну інфраструктуру на Харківщині

"Шахеди" збивали вночі в Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Хмельницькій областях. Є пошкодження. Без постраждалих.

Внаслідок нічної атаки дронів на Харківщині є пошкодження критичної інфраструктури. Про це зранку в середу, 6 грудня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"О 23:25 та о 3:00 у селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

На Миколаївщині цієї ночі збили сім ударних безпілотників типу Shahed-131/136 і один розвідувальний "Мерлін-ВР".

"Вночі 5 грудня внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу Shahed в Очакові виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку. Під час нічної атаки 5 грудня в Снігурівці внаслідок падіння уламків виникло займання будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції. Також пошкоджено приватне домоволодіння", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, пожежі оперативно ліквідували, постраждалих немає.

На Дніпропетровщині знищили чотири дрони. "Збили шахеди в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також протиповітряна оборона (ППО) працювала на Хмельниччині. За даними першого заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, повідомлень про пошкодження інфраструктури чи постраждалих не надходило.

Інші ОВА поки що не звітували про наслідки атаки. Загалом у ніч на 6 грудня РФ випустила по Україні 48 ударних дронів. ППО збила 41 з них.

Перед цим, у ніч на 5 грудня, Росія атакувала Україну 17-ма "шахедами", з яких ППО вдалося знищити 10. Зокрема, під удар потрапив інфраструктурний об'єкт на Львівщині.