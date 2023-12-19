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Російська влада заявила про збиття безпілотника біля Москви

Дмитро Шварц
19 грудня 2023 р.

Міністерство оборони Росії заявило про збиття нібито українського безпілотника у Московській області.

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Аеропорт "Внуково"
Аеропорт "Внуково" Фото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що вдень у вівторок, 19 грудня, російська протиповітряна оборона збила нібито український безпілотник на території Одинцовського району Московської області.

Зранку російське відомство повідомляло про збиття нібито українських безпілотників у Калузькій та Брянській областях.

Інформацію про збиття безпілотника підтвердив і мер Москви Сергій Собянін.

"Силами ППО в Одинцовському міському окрузі відбито атаку безпілотника. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - повідомив він у Telegram.

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Окрім того, близько 12 години за місцевим часм тимчасово були обмежені вильоти рейсів із московського аеропорту "Внуково" , повідомила російська інформагенція "Интерфакс" з посиланням на представника аеропорту. 

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що обмежили польоти і інші московські аеропорти - "Домодєдово" та "Жуковський". У всіх трьох оголосили план "Килим" - екстрене переміщення цивільних літаків із зони можливого ураження .

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