Російська ППО збила свій штурмовик Су-25 - Повітряні сили

Штурмовик Су-25 армії РФ, про збиття якого в неділю, 17 грудня, повідомляли російські пабліки, був знищений не українською, а російською протиповітряною обороною (ППО), заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.

"Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!" - зіронізував Олещук у Telegram.

Він додав, що після знищення цього літака Україна - "на один крок ближче" до перемоги.

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Це вже не перший випадок за час повномасштабної війни РФ проти України, коли російські підрозділи збивають власні літаки. Так, у жовтні британська розвідка повідомляла, що російська ППО збила свій винищувач Су-35С над окупованим Токмаком Запорізької області.

Торік російський винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на житлову дев'ятиповерхівку в Єйську неподалік від кордону з Україною.

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