Російська армія, вірогідно, захопила Вугледар - ISW

У американському Інституті вивчення війни з посиланням на геодані заявляють про ймовірне захоплення Вугледара росіянами і вихід з міста українських військ.

Російські війська, вірогідно, захопили Вугледар станом на вівторок, 1 жовтня, після того, як повідомлялося про відхід українських військ з цього населеного пункту, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму новому звіті. Вони наголошують, що поки неясно, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Вугледара в найближчому майбутньому.

Як зазначається, на геолокаційних відеозаписах за 30 вересня та 1 жовтня видно, що російські війська встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледара, російські військові блогери заявили про захоплення населеного пункту.

Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін підтвердив, що російські війська перебували в центрі міста.

Українські частини вийшли з міста, щоб уникнути з оточення

1 жовтня український військовослужбовець повідомив, що частина українського угруповання здійснила плановий відхід з Вугледара, щоб уникнути оточення, а російські блогери стверджували, що українські війська почали виходити з Вугледара ще наприкінці 30 вересня, йдеться у звіті. Вони також стверджували, що російські війська не повністю перекрили українські шляхи відходу до відходу українських сил, але що російська артилерія і безпілотники завдали невстановлених втрат українському особовому складу, який відходив. Масштаби українських втрат наразі невідомі, зазначають аналітики ISW, але поширені повідомлення про відхід українських військ свідчать про те, що більша частина українського контингенту, ймовірно, уникнула російського оточення.

ISW: Кардинальних змін у російському наступі на заході Донецької області не відбудеться

Захоплення Вугледара стало наслідком низки невдалих російських штурмів поблизу цього населеного пункту за останні два з половиною роки, відзначають у звіті. За попередніми оцінками ISW, захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара, ще до 1 жовтня, а це означає, що російські війська вже мали можливість певною мірою перекрити українську логістику на цій ділянці фронту.

Вугледар знаходиться приблизно в 30 кілометрах на південь від основних зусиль Росії в напрямку Покровська, тому російським військам доведеться маневрувати на 30 кілометрах відкритої місцевості, щоб ефективно підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська. Місто також знаходиться за 23 кілометри на південь від траси Н-15, що тягнеться між Донецьком і прикордонною зоною Донецької та Запорізької областей, але російським військам доведеться і тут просуватися відкритою місцевістю, щоб дістатися до цієї траси.