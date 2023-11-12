Російська армія обстрілює Херсон: є загиблий

У Херсоні лунають вибухи, є загиблий, повідомляє міська влада. За час повномасштабного вторгнення у громаді загинули понад тисячу мирних жителів.

У Херсоні лунають вибухи, під обстрілом перебувають прибережні райони міста, повідомляє вранці у неділю, 11 листопада, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Внаслідок обстрілу Дніпровського району міста загинув 64-річний чоловік. "Він отримав вибухову травму, несумісну з життям (...) Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку", - повідомила згодом Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними Мрочка, внаслідок обстрілів тільки за минулу добу у Херсонській міській громаді постраждали ще три жінки. Вони дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Прокуратура підрахувала кількість жертв

Загалом за час повномасштабної війни Росії проти України у Херсоні та на Херсонщині зашинули понад тисячу мирних жителів. Під час окупації Херсонщини, за даними обласної прокуратури, російські військові умисно вбили 216 цивільних, ще 800 людей загинули внаслідок російських обстрілів після звільнення правобережжя.

Також у прокуратурі стверджують, що виявили 11 місць, де людей катували за проукраїнську позицію, четверо полонених загинули.





"На цей час за результатами розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку правоохоронні органи області повідомили про підозру 62 фігурантам, щодо 53 обвинувальні акти спрямовані до суду, трьох зловмисників засуджено", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Також відомство заявило, що спрямувало до суду обвинувачення проти "396 зрадників, колаборантів, пособників ворога". З них визнано винними і засуджено 49 людей.

Херсон був окупований армією Росії 1 березня 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Українські Сили оборони Звільнили місто 11 листопада 2022 року, після 256 днів окупації.