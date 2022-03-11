 Росію остаточно виключили з Ради Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

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Новини

Росію остаточно виключили з Ради Європи

21-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 16 березня.

Frankreich Russland Ukraine EU Krieg Flaggen

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. 

Хроніку подій 24 лютого - 16 березня (14.00) читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 16 березня (час київський)

 

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Росія поки що не перекинула в Україну найманців з арабських країн, заявив на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. "Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, залишки своїх підрозділів з Далекого Сходу - поки що їм не вдається", - цитує його слова "Інтерфакс".

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Уряд ФРН має намір виділити 100 мільярдів євро на модернізацію Бундесверу. На засіданні уряду у Берліні у середу було схвалено відповідний законопроєкт та необхідні зміни у федеральному бюджеті. Фонд використовуватиметься, зокрема, для здійснення великих оборонних проєктів. Серед іншого, заплановано закупівлю літаків F-35.

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Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав США закрити небо над Україною та надати Києву системи протиповітряної оборони. Про це він заявив під час відеозвернення до Конгресу США. "Росія перетворила українське небо на джерело загибелі для тисяч людей. Російські сили вже випустили понад 1000 ракет по Україні, численні бомби, вони використовують дрони, щоб цілеспрямовано вбивати нас. Це терор, якого Європа не бачила 80 років. І ми просимо у всього світу відповіді на цей терор", - сказав він під час промови. Український лідер уточнив, що армія країни потребує зенітно-ракетних комплексів С-300 та інших подібних систем. Як повідомляє CNN з посиланням на джерело серед американських високопосадовців, США та союзники по НАТО вже направили в Україну системи ППО. Начебто йдеться про мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14. Вони мають менший діапазон висот, ніж С-300, проте їхня дальність вища, ніж у ракет Stinger, раніше поставлених в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети. 

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Рада Європи виключила Росію зі свого складу. На початку тижня Парламентська асамблея групи вже ініціювала процес виключення та одностайно висловилась за те, щоб Росію виключили з цієї провідної організації із захисту прав людини на континенті. Глава МЗС України Дмитро Кулеба негайно привітав це рішення. Натомість глава російського МЗС Сергій Лавров сказав, що Росія у будь-якому залишила б Раду Європи.

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