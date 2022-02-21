 Російських військ у Білорусі недостатньо для нападу на Київ - Резніков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Російських військ у Білорусі недостатньо для нападу на Київ - Резніков

На території Білорусі перебуває дев'ять тисяч військових РФ. Цього недостатньо для нападу на Київ, говорить міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що кількості російських військ у Білорусі недостатньо для нападу на Київ. Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, 21 лютого.

"За нашими даними, там дев'ять тисяч представників збройних сил Російської Федерації плюс техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння і так далі. Але хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ із білоруської сторони - вибачте мені, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення - так, це працює", - заявив Резніков.

Напередодні міністр виключив напад Росії на Україну найближчими днями, оскільки, за його словами, вона поки не сформувала ударні групи військ біля українських кордонів. "Ударного угруповання з боку РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним", - сказав він 20 лютого. Водночас Резніков додав, що це не означає відсутність ризиків і загроз для України з боку Росії.

Читайте також: Міноборони: Мета Росії - примусити Україну до капітуляції

Ескалація на Донбасі та загроза нападу РФ

16 лютого на Донбасі різко загострилась ситуація, зокрема, коли снаряд проросійських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка в Станиці Луганській.

18 лютого ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

19 лютого російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області з боку України, а в понеділок Федеральна служба безпеки РФ заявила, що снаряд з території України начебто зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Україна такі заяви називає відвертою брехнею і свідомою провокацією.

Україна та Захід неодноразово попереджували про можливі провокації з боку РФ і проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення. Зокрема, 20 лютого українська розвідка повідомила про підготовку бойовиками зйомок нібито обстрілів житлових будинків цивільних з боку української армії.

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