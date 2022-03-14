Російський безпілотник перетинав повітряний простір Польщі - ЗСУ

Радіолокаційні засоби Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) зафіксували факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост". Про це увечері 14 березня повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО", - розповів речник.

Падіння безпілотника в Румунії

Крім того, раніше у ЗМІ повідомлялося про падіння у сусідній Румунії безпілотника типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії, каже Ігнат. Після цього прокуратура Румунії 14 березня заявляла про відкриття кримінального провадження за фактом виявлення у північному окрузі Бістрица-Насауд "безпілотного літака".

Дрон з вибухівкою у Загребі

Напередодні, 11 березня, в столиці Хорватії Загребі неподалік студентського гуртожитку впав безпілотник радянського виробництва Ту-141 "Стриж". Як згодом повідомив міністр оборони країни Маріо Банозич, дрон переносив вибуховий пристрій. "Були знайдені сліди вибухівки та підказки, що свідчать про те, що це не був літак-розвідник. Ми знайшли частини авіабомби", - зазначив він. Внаслідок падіння були пошкоджені близько 40 автівок, ніхто не постраждав.

Після інциденту прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович закликав покращити співпрацю в рамках НАТО та розкритикував реакцію Північноатлантичного альянсу на цей інцидент як недостатню. БПЛА пролетів через повітряний простір двох інших держав НАТО - Угорщини та Румунії, перш ніж впав у Загребі.

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