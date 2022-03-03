Російські військові захопили телевежу в Херсоні

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 3 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл військами РФ Запорізької атомної електростанції: "Європа повинна прокинутись! Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались". З цього питання він уже провів переговори з керівництвом Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Великобританії, США та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Жодна держава, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору", - наголосив він. Зеленський закликав негайно зупинити російські війська: "Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух - це кінець всім, кінець Європи, евакуація Європи".

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За тиждень війни проти України Росія запустила 480 ракет по території країни, повідомляє міністерство оборони США. Близько 230 з них випущені з мобільних установок, які РФ встановила в Україні, 160 - з Росії, більше 70 - з Білорусі, менше 10 - з Чорного моря.

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За тиждень війни Росії проти України країну покинули 875 тисяч людей, повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook.

Зазначимо, що переважна більшість з них - жінки і діти, оскільки ввечері 24 лютого чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонили виїжджати з держави у зв’язку з запровадженням воєнного стану.

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Королева Великобританії Єлизавета ІІ зробила "щедру" пожертву на користь українських біженців. Кошти перераховані британському комітету з надзвичайних ситуацій. Ця благодійна організація раніше закликала співгромадян жертвувати на допомогу постраждалим від війни в Україні. Суму, яку перерахувала королева, Букінгемський палац не розголошує.

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На Запорізькій атомній електростанції потужні обстріли зачепили перший енергетичний блок. "Вогнеборці не можуть дістатися місця ліквідації пожежі, розстрілюють просто в упор. У нас реальна загроза! Ми не можемо спрогнозувати, які будуть наслідки", - заявив прессекретар АЕС Андрій Туз.

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На Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа через обстріли з боку РФ, повідомляє мер міста Еноргодар, в якому вона розташована. "Загроза світової безпеки! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька АЕС", - написав Дмитро Орлов у Telegram.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі.

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Служба безпеки України повідомила про затримання чоловіка, причетного до ракетного обстрілу Київської телевежі поблизу Бабиного Яру військами РФ. "Він надавав ворогові інформацію для ведення війни… Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів - щоб кожен винний був покараний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу на місці загинули 5 цивільних громадян. Мовлення центральних телеканалів було призупинене на короткий проміжок часу, але згодом його відновили. Відео ракетного удару:

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Російські військові захопили телевежу в Херсоні, повідомляє міністерство внутрішніх справ. У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попереджують про можливе розповсюдження фейків про капітуляцію та підписання мирного договору з РФ. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, "4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія "планує шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а липові місцеві, привезені з Криму, влаштовують липову демонстрацію на користь об'єднання Херсонщини з Кримом".

Схожа ситуація уже відбулась в Мелітополі, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. "На площу в оточенні військових РФ заїхало дві вантажівки з невеликою кількістю продуктів. На час зйомок на "знімальний майданчик" не пускали військові зі зброєю. Відеооператор окупантів зняв постановче відео і вантажівки поїхали геть", - йдеться у повідомленні. На цьому відео війська РФ начебто зустрічали місцеві. Водночас на численних відео в мережі, знятих очевидцями, видно, що сотні жителів вийшли протестувати проти російських військ з криками "Фашисти", "Окупанти", "Йдіть додому", "Забирайтесь геть з нашого міста", "Мелітополь - Україна" і т.д. За даними місцевої влади, військові відкривали стрілянину, серед цивільних є поранені.

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Мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс пообіцяв привласнити назву "Героїв України" вулиці в столиці Литви, на якій розміщене посольство РФ. На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що працівникам посольства доведеться вказувати її на своїх візитівках, а всі, хто надсилатимуть листи до дипломатичної установи, думатимуть про жертв російської агресії та героїв України.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає Захід надати Україні бойові літаки. "Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!", - написав він у Twitter.

Напередодні президент України Володимир Зеленський жорстко висловився за закриття Заходом неба над Україною: Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте нам термін - коли. Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, то скажіть, яка кількість людей повинна підірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, щоб вони відлетіли, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скажіть кількість, скільки треба! Я піду, ми будемо рахувати, і почекаємо до цього моменту".

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Колона російської техніки вирушила в напрямку Запорізької атомної електростанції, повідомив мер міста Еноргодар Дмитро Орлов у Telegram. "Колона ворожої техніки вирушила в напрямку АЕС. В місті чути гучні постріли", - написав він.

Вранці 3 березня мер повідомив про щонайменше двох поранених цивільних унаслідок обстрілу міста. Напередодні в Енергодарі місцеві мешканці провели багатотисячний мітинг проти просування військових РФ у напрямку станції. Запорізька АЕС - найбільша в Європі.