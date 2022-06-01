24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 1 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини середи, 1 червня (час київський).

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Сервіс для графічного дизайну Canva заблокував доступ користувачам із Росії - приблизно 1,4 мільйона осіб. "Ми твердо стоїмо на боці України, миру і свободи. Як і мільярди людей у всьому світі, ми вражені і вбиті горем, спостерігаючи воєнні злочини, що тривають, смерті тисяч безневинних життів, поки Росія продовжує незаконну війну в Україні", - пояснила компанія у своїй заявіпро вихід з російського ринку.

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Російські війська обстрілюють Миколаїв із артилерії, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Миколаїв! Артилерійський обстріл! 14:45. У місті чути вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтеся подалі від вікон!" - написав він у Telegram-каналі.

Раніше цього дня голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім попросив жителів поки не повертатися додому через посилення російських обстрілів півдня України. "Два-три тижні зачекайте, поки ЗСУ там їх (росіян - Ред.) "підштовхне". Багато людей не чекають, але я приєднуюсь до мера і скажу - хто має можливість, потерпіть, тому що зараз активна фаза захисту", - заявив він у Facebook. За словами Кіма, російські сили побоюються контрнаступу ЗСУ, тому підривають мости під час відступу і швидко вивозять награбоване.

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