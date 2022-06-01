24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 1 червня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини середи, 1 червня (час київський).
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Сервіс для графічного дизайну Canva заблокував доступ користувачам із Росії - приблизно 1,4 мільйона осіб. "Ми твердо стоїмо на боці України, миру і свободи. Як і мільярди людей у всьому світі, ми вражені і вбиті горем, спостерігаючи воєнні злочини, що тривають, смерті тисяч безневинних життів, поки Росія продовжує незаконну війну в Україні", - пояснила компанія у своїй заявіпро вихід з російського ринку.
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Російські війська обстрілюють Миколаїв із артилерії, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Миколаїв! Артилерійський обстріл! 14:45. У місті чути вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтеся подалі від вікон!" - написав він у Telegram-каналі.
Раніше цього дня голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім попросив жителів поки не повертатися додому через посилення російських обстрілів півдня України. "Два-три тижні зачекайте, поки ЗСУ там їх (росіян - Ред.) "підштовхне". Багато людей не чекають, але я приєднуюсь до мера і скажу - хто має можливість, потерпіть, тому що зараз активна фаза захисту", - заявив він у Facebook. За словами Кіма, російські сили побоюються контрнаступу ЗСУ, тому підривають мости під час відступу і швидко вивозять награбоване.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Кому війна, а кому мати рідна
Смерть тримає на руках немовля Путіна і його вигодовує. Італійський карикатурист Паоло Ломбарді натякає, що війна підшукала собі ідеальну всиновлену дитину в особі російського президента. М'ясні мухи довколо вже очікують своїх наступних жертв.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
"Навігатори"
Смерть за кермом, диявол вивчає дорожню карту. Ця "команда мрії" веде Путіна прямо до третьої світової війни. В очах уже палає вогонь. Нідерландець Т'єрд Роярдс трактує поточну ситуацію як безвихідь. Чи можна ще перепрограмувати навігаційну систему?
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Еволюція зброї
Можна було б припустити, що людство за тисячоліття еволюціонувало до такого рівня, що могло б жити у мирі. Однак, з точки зору узбецького художника Махмуда Ешонкулова, розвинувся не інтелект, а лише якість озброєнь. Неандертальці розмахували палицею з камінюкою в бою, а нині солдат оснащений високотехнологічною і високоточною зброєю.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Сучасний арсенал зброї
Війни більше не ведуться лише за допомогою звичайної зброї, пропаганда на всіх фронтах також є частиною боїв. Незалежно від того, чи це Twitter, Facebook або Instagram: кубинец Мігель Моралес вважає, що соціальні мережі є чудовим способом поширення фейкових новин. Негативний бік у тому, що поширювані у соцмережах твердження не завжди піддаються сумніву.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Голодна Росія
Як і Україна, Литва до проголошення незалежності у 1990 році, була частиною колишнього Радянського Союзу. Але колишні "братні республіки" знають, що таке Росія. Не лише карикатурист Казіс Кестутіс Шяулітіс побоюється, що путінська жага до влади пошириться й на інші країни.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Ні війні!
Афганці з власного болісного досвіду знають, що таке війна. У своїй карикатурі Шахід Атікулла надихнувся роботою норвезького художника Едварда Мунка. 1893 року той створив картину "Крик": у сучасному контексті відчайдушний крик слід розуміти як реакцію на розбомблені міста України.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Перспектива майбутнього
Ця карикатура румунського митця Мар'яна Аврамеску на перший погляд теж викликає асоціації з відомим художником, а саме - з нідерландцем М.К. Ешером. Він малював предмети, які суперечать будь-якій логіці і неможливі з точки зору візуальної перспективи. Здавалося, що й Україна не має перспектив з огляду на перевагу Росії, але українці переконали світ у зворотному.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Ні війні!
Відтоді, як російська армія вторглася в Україну, люди по всьому світу протестують проти цієї жорстокої загарбницької війни. Безрезультатно, вважає турчанка Менекше Джем. Мирні активісти не справляють ніякого враження ні на деспотів, ні на смерть. Це вже не раз доводила історія.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Краще з НАТО
Довгий час Україна близько трималася "братнього" російського народу. Але самостійність країни більше не вписувалась у світогляд Путіна, який розглядає її як частину Російської імперії. Митця Амера з Об'єднаних Арабських Еміратів не дивує, що маленька Україна жадібно дивиться у бік НАТО. Але Росія не хоче дозволити їй здійснити це бажання.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Глобальна загроза
З точки зору танзанійського карикатуриста Попи, у цій війні йдеться не лише про Україну, а й про претензії на глобальну владу. Росія за втручання Заходу погрожує йому ядерною війною. Сполучені Штати не особливо вражені, адже можуть негайно завдати удару у відповідь. У всьому світі панує побоювання, що хтось справді може натиснути на червону кнопку.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Спроби переговорів з Путіним
Дипломати західних країн намагаються зробити все, щоб посадити президента РФ за стіл переговорів. Довгий стіл Путіна, за яким він тримає на відстані своїх іноземних відвідувачів, викликав тривогу у всьому світі. З точки зору німецького карикатуриста Аґостіно Тале (Agostino Tale), переговори з самозакоханим Путіним марні, бо він хоче знищити Україну.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
"Доктор Октопутін"
У своїх переговорах із Заходом у російського президента є вагомі аргументи: багато європейських країн залежать від російського газу та нафти. "Доктор Октопутін", як його бачить художник Родріго з Макао/Китаю, як восьминіг управляє довгими трубами. Незважаючи на всі санкції, Німеччина та інші країни все ще отримують енергію від Росії, і отже, фінансують воєнний бюджет Путіна.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Біженці першого класу?
Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.
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Війна Росії проти України очима карикатуристів
Китайські вагання
Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...
Автор: Сюзанне Кордс