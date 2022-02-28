Російські війська обстрілюють Харків з "Градів"

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-27 лютого читайте тут.

Хроніку першої половини дня 28 лютого читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський)

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Десятки тисяч людей вийшли на підтримку України в Кельні. В центрі міста влаштували велику ходу за мир. Організатори заявили про 150 тисяч учасників. Місцева поліція повідомила про щонайменше 50 тисяч, передає наша кореспондентка.

На чолі ходи везли інсталяцію: закривавленого голуба миру, проштрикнутого російським прапором. Багато учасників несли саморобні прапори України, плакати з написами "Fuck Putin", "Stand with Ukraine", "Руки геть від України", "Путін - убивця і терорист", "Припиніть війну" тощо.

++15.40++

Російські військові здійснили масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Харків щойно масовано обстріляний з "Градів". Десятки загиблих і сотні поранених" - написав він у Facebook і додав відео обстрілу, зняте очевидцями.

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США запровадили санкції проти російського центробанку. OFAC, підрозділ американського міністерства фінансів, відповідальний за правозастосування в галузі санкцій, випустив директиву, яка забороняє резидентам США будь-які транзакції з Центробанком і мінфіном РФ, а також із Фондом національного добробуту. "Директива про суверенні угоди підірве спроби Росії підтримати свою валюту, що стрімко знецінюється, обмеживши глобальну пропозицію рублів і доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримки рубля", - йдеться у заяві.