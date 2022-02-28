Російські війська обстрілюють Харків з "Градів"

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 лютого.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24-27 лютого читайте тут.
Хроніку першої половини дня 28 лютого читайте тут.
DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський)
++16.10++
Десятки тисяч людей вийшли на підтримку України в Кельні. В центрі міста влаштували велику ходу за мир. Організатори заявили про 150 тисяч учасників. Місцева поліція повідомила про щонайменше 50 тисяч, передає наша кореспондентка.
На чолі ходи везли інсталяцію: закривавленого голуба миру, проштрикнутого російським прапором. Багато учасників несли саморобні прапори України, плакати з написами "Fuck Putin", "Stand with Ukraine", "Руки геть від України", "Путін - убивця і терорист", "Припиніть війну" тощо.
++15.40++
Російські військові здійснили масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Харків щойно масовано обстріляний з "Градів". Десятки загиблих і сотні поранених" - написав він у Facebook і додав відео обстрілу, зняте очевидцями.
++15:05++
США запровадили санкції проти російського центробанку. OFAC, підрозділ американського міністерства фінансів, відповідальний за правозастосування в галузі санкцій, випустив директиву, яка забороняє резидентам США будь-які транзакції з Центробанком і мінфіном РФ, а також із Фондом національного добробуту. "Директива про суверенні угоди підірве спроби Росії підтримати свою валюту, що стрімко знецінюється, обмеживши глобальну пропозицію рублів і доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримки рубля", - йдеться у заяві.