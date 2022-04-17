Російські війська обстріляли центр Харкова, є загиблі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину неділі, 17 квітня
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями неділі, 17 квітня (час київський).
++16.46++
У неділю набрав чинності пункт п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який стосується заборони суднам під російським прапором мати доступ до портів країн Євросоюзу. Раніше про заборону заходити в свої порти суднам з Росії починаючи з 17 квітня повідомила Болгарія, Румунія, Італія та інші країни ЄС.
++16.25++
Двоє загиблих і четверо поранених внаслідок обстрілу росіянами центру міста Золоте. "Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", - повідомив у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
++16.20++
До обережності закликав харків'ян радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. В ефірі "24 каналу" він наголосив, що "велика кампанія - завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів". "Україна знає про плани Росії і що робити далі. Однак зараз найбільша небезпека для цивільних Харкова, Краматорська, Слов'янська", - пояснив Арестович.
++15.55++
Наслідки обстрілу
Російські війська обстріляли центр Харкова близько 13.30 та 14.00. Як повідомляє "Суспільне", по місту випущено снаряди з реактивних систем залпового вогню. Станом на зараз, за попередніми даними, відомо про п'ятьох загиблих та 13 поранених, повідомляє "Суспільне" з посиланням на департамент охорони здоров'я ОВА.
++15.45++
"Виїжджайте", - звернувся до жителів Сєвєродонецька голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він пояснив, що у місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців. У своєму Telegram Гайдай розмістив фото нового цвинтаря і написав, що на ньому "за 52 дні війни - більше 400 могил".
++15.40++
Троє цивільних загинули, поранена 31 людина, повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов про наслідки обстрілів російською армією районів Північної Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки, центру Харкова, ХТЗ, Дергачах. Синєгоубов наголосив, що підступитися до Харкова "ворог не може, ЗСУ тримають міцно позиції". "Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях", - цитує главу Харківської ОВА пресслужба адміністрації.
++15.21++
Україна просить країни Великої сімки (G7) виділити 50 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету, повідомляє Reuters із посиланням на економічного радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка. Київ розглядає також можливість випуску облігацій із 0-відсотковим купоном, щоб допомогти покрити дефіцит, що утворився через війну.
++15:00++
Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні під час традиційної промови у Ватикані з нагоди Великодня, який цього дня відзначають католики, повідомляє агенція AFP. "Нехай буде ухвалене рішення про мир", - сказав він, звертаючись до світових лідерів.
Віряни перед собором святого Петра в Римі зібралися послухати проповідь Папи Римського
"Нехай запанує мир у виснаженій війною Україні, що страждає від насильства та руйнування жорстокої та безглуздої війни, в яку її втягнули", - додав Папа Римський. Понтифік також висловив співчуття мільйонам українських біженців та тимчасово переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки через бомбардування їхніх рідних міст і селищ.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.
Автор: Микола Пермяков