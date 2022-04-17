Російські війська обстріляли центр Харкова, є загиблі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину неділі, 17 квітня

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями неділі, 17 квітня (час київський).

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У неділю набрав чинності пункт п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який стосується заборони суднам під російським прапором мати доступ до портів країн Євросоюзу. Раніше про заборону заходити в свої порти суднам з Росії починаючи з 17 квітня повідомила Болгарія, Румунія, Італія та інші країни ЄС.

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Двоє загиблих і четверо поранених внаслідок обстрілу росіянами центру міста Золоте. "Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", - повідомив у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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До обережності закликав харків'ян радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. В ефірі "24 каналу" він наголосив, що "велика кампанія - завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів". "Україна знає про плани Росії і що робити далі. Однак зараз найбільша небезпека для цивільних Харкова, Краматорська, Слов'янська", - пояснив Арестович.

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Наслідки обстрілу

Російські війська обстріляли центр Харкова близько 13.30 та 14.00. Як повідомляє "Суспільне", по місту випущено снаряди з реактивних систем залпового вогню. Станом на зараз, за попередніми даними, відомо про п'ятьох загиблих та 13 поранених, повідомляє "Суспільне" з посиланням на департамент охорони здоров'я ОВА.

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"Виїжджайте", - звернувся до жителів Сєвєродонецька голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він пояснив, що у місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців. У своєму Telegram Гайдай розмістив фото нового цвинтаря і написав, що на ньому "за 52 дні війни - більше 400 могил".

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Троє цивільних загинули, поранена 31 людина, повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов про наслідки обстрілів російською армією районів Північної Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки, центру Харкова, ХТЗ, Дергачах. Синєгоубов наголосив, що підступитися до Харкова "ворог не може, ЗСУ тримають міцно позиції". "Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях", - цитує главу Харківської ОВА пресслужба адміністрації.

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Україна просить країни Великої сімки (G7) виділити 50 мільярдів доларів на покриття дефіциту бюджету, повідомляє Reuters із посиланням на економічного радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка. Київ розглядає також можливість випуску облігацій із 0-відсотковим купоном, щоб допомогти покрити дефіцит, що утворився через війну.

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Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні під час традиційної промови у Ватикані з нагоди Великодня, який цього дня відзначають католики, повідомляє агенція AFP. "Нехай буде ухвалене рішення про мир", - сказав він, звертаючись до світових лідерів.

Віряни перед собором святого Петра в Римі зібралися послухати проповідь Папи Римського

"Нехай запанує мир у виснаженій війною Україні, що страждає від насильства та руйнування жорстокої та безглуздої війни, в яку її втягнули", - додав Папа Римський. Понтифік також висловив співчуття мільйонам українських біженців та тимчасово переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки через бомбардування їхніх рідних міст і селищ.

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