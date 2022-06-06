Російські війська обстріляли Сумщину

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами понеділка, 6 червня (час київський).

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Сумщина зазнала обстрілів з території Росії, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. Під удар потрапили частини Шосткинського району та околиці селища Білопільської громади. "Сумщина. Ніч з 26 на 27 травня не пройшла тихо. Ворог зі своєї території знову вів арт і мінометний вогонь. З 4.30 ранку щопівгодини лунали постріли з міномета по території Шосткинського району. Пошкоджені приватні будинки мирних жителів на околицях Середино-Буди", - написав Живицький. Околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли з самохідної артилерійської установки. "Ворог гатив зі своєї території. Постраждалих немає", - додав Живицький.

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Україна отримала кредит на суму 150 мільйонів євро від німецької державної фінустанови KfW для фінансування соціальних витрат, повідомляє пресслужба українського мінфіну. Залучені кошти спрямують на соціальні видатки та видатки у сфері освіти й охорони здоров'я, додали у відомстві. Угоду про надання Україні кредиту підписали 24 травня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко і директор KfW у регіоні Східна Європа, Кавказ і Центральна Азія Олаф Цимелька (Olaf Zymelka). Кредит надається терміном на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту на п'ять років, нагадують "Українські новини".

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Україні вдалося зібрати більше 1,5 мільярда гривень пожертв через платформу UNITED24. Про це написав у своєму Telegram президент України Володимир Зеленський, який сам оголосив про запуск платформи місяць тому. Він подякував національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine - #StopWar, благодійному аукціону у Вашингтоні та всім, хто долучився до ініціативи. "Кожен внесок має значення для перемоги України", - заявив Зеленський.

За даними Офісу президента, кошти пішли на відновлення критичної інфраструктури України, закупівлю хірургічних рентген-апаратів, транспортних апаратів ШВЛ, а також шоломів, бронежилетів і автомобілів для військових.

++16.40++

Уряд ФРН дозволить залишитися в Німеччині на постійне проживання майже 70 російським дисидентам, повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на джерела в уряді. Критично налаштовані російські журналісти, які втекли до ФРН після початку російської агресії в Україні з тримісячною шенгенською візою, зможуть залишитися тут на ПМП та працювати - їхні короткострокові візи переоформлять на довгострокові. За даними видання, уряд ФРН веде задля цього переговори з міністерствами внутрішніх справ федеральних земель Берлін та Саксонія. Утримання російських дисидентів у Німеччині на першому етапі буде забезпечено коштом стипендій, які спочатку видаватимуться терміном на один рік. Вони можуть продовжуватись у тому випадку, якщо за цей період дисидентам так і не вдасться знайти роботу або стати самозайнятими, пише Der Spiegel.

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Через повномасштабний напад Росії у приватному секторі України спостерігається істотне падіння зарплат - у середньому від 25 до 50 відсотків у порівнянні з довоєнним часом, йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ). Найбільше падіння зарплат спостерігається у добувній промисловості та будівництві, порахували в регуляторі.

Кількість підприємств, що повністю зупинили свою діяльність у другій половині травня, скоротилася до 14 відсотків проти 17 відсотків у квітні, однак загальний рівень завантаженості потужностей залишається на 40 відсотків нижче за довоєнний, зазначають автори огляду. Відновлення стримують втрата ринків збуту, посилення цінового тиску і порушена логістика, визнають у Нацбанку.

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Збройні сили Україні не мають наміру відступати з Сєвєродонецька, попри важкі бої, що тривають у місті. Голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив під час національного телемарафону, що в Сєвєродонецьку "достатньо зосереджено сил і засобів, щоб відбивати місто". "Маємо сподівання, маємо віру у наші Збройні сили, але ніхто не збирається залишати місто, його маємо відбивати", - зазначив він.

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Російський телеканал "Дождь", який припинив свою діяльність у Росії після початку війни проти України, відновить мовлення з Латвії. "Дождь" отримав ліцензію від Латвійської національної ради електронних ЗМІ після тримісячних переговорів за участю значних гравців латвійського медіаринку. Редакція телеканалу тепер працюватиме з Риги.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Журналісти - мішень Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків гинуть та дістають поранення репортери. Українські професійні організації заявляють, що журналісти стають мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Євген Сакун Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Брент Рено Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Олександра Кувшинова 24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".

Журналісти - жертви війни РФ проти України П'єр Закжевскі Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні

Журналісти - жертви війни РФ проти України Оксана Бауліна Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Макс Левін Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність".

Журналісти - жертви війни РФ проти України Мантас Кведаравічюс Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Дмитро Хилюк Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Вікторія Рощина Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Олег Батурін Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Віра Гирич 28 квітня у власній оселі загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Її тіло знайшли наступного дня під уламками квартири, яку знищив російський ракетний удар по Києву. Це сталося, коли в українській столиці перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерріш. "Віра - не лише професіонал, а й людина з добрим серцем", - розповіла про колегу директорка Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Насильство проти журналістів триває "Репортери без кордонів" нарахували десятки нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації лише у березні зафіксував 155 злочинів, скоєних РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру й блокування доступу до сайтів. Автор: Ігор Бурдига



++14.50++

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули вже 32 журналісти - не лише українці, а й кореспонденти ЗМІ із Росії, Франції та США, а також документаліст із Литви. Про це повідомив 6 червня у День журналіста міністр культури та інформаційної політики країни Олександр Ткаченко. “Всі журналісти, які сьогодні працюють 24/7, - ви герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість і сміливість", - написав він у Telegram.

++14.45++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) працює над тим, аби спрямувати міжнародну місію експертів на найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), яка тимчасово перебуває під контролем російських військ. Український персонал працює там, виконуючи накази окупантів. В Україні наголосили, що дуже стурбовані питанням постачання запасних частин на ЗАЕС, повідомив Гроссі на щоквартальному засіданні Ради директорів агентства, додавши, що дані про ядерний матеріал досі не передаються до МАГАТЕ, як це передбачено правилами. "Я взяв до уваги звернення українського уряду, - сказав Гроссі. - Ми проробляємо умови для відправлення такої місії".

++14.16++

Близько півтори тисячі білорусів борються за Україну, повідомила одна із лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська у розмові з італійською газетою Corriere della Sera. "Коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумав, що треба допомагати українцям, тому були організовані батальйони", - пояснила вона. За словами Тихановської, вони перебувають "в різних містах, під наглядом української армії".

++14.03++

Асоціації роботодавців у Німеччині та Австрії застерегли від негайного ембарго на постачання газу з Росії. Подібний сценарій застане зненацька економіку обох країн і матиме далекосяжні наслідки для компаній та їхніх робочих місць, заявили голова Федерального об'єднання спілок німецьких роботодавців (BDA) Райнер Дульґер (Rainer Dulger) та голова Об'єднання австрійської промисловості Ґеорґ Кнілль. Зокрема, газове ембарго загрожує виробничими втратами та зупинками виробництва, зазначили вони. Євросоюз раніше погодив заборону на імпорт вугілля з Росії та часткове нафтове ембарго як відповідь на вторгнення РФ в Україну.

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++13.38++

У Латвії з 9 червня буде заборонено мовлення останніх 80 російських ТВ-каналів, які поки що доступні місцевим глядачам. Рішення про це ухвалила державна Національна рада з електронних ЗМІ. "Рішення прийнято на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати телеканали, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни", - заявив агенції BNS глава відомства Івар Аболіньш.

++12.40++

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією очікує, що агресивна війна Росії в Україні призведе до різкого зростання кількості захворювань на ВІЛ та туберкульоз. "Поки рано точно оцінювати довгострокові наслідки війни, але ми очікуємо, що конфлікт матиме значний вплив на рівень захворюваності на туберкульоз та ВІЛ в Україні та в усьому регіоні", - сказав директор Глобального фонду Пітер Сендс, цитує KNA. За даними Глобального фонду, ще до війни Україна мала один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз та ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Лондон надасть Україні РСЗВ

++11.00++

Великобританія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 американського виробництва із дальністю стрільби до 80 кілометрів. За даними ВВС, у першій партії буде відправлено три таких РСЗВ. "Оскільки Росія змінює свою тактику, нам також потрібно змінювати нашу підтримку (України. - Ред.)", - заявив у понеділок міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. "Якщо міжнародна спільнота продовжить надавати підтримку, я вірю, що Україна зможе перемогти", - сказав міністр.

++09.48++

Після втрати крейсера "Москва" у квітні російські війська, ймовірно, розмістили засоби протиповітряної оборони на захопленому українському острові Зміїний у західній частині Чорного моря, повідомляє розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті. Зокрема йдеться про системи ППО SA-15 і SA-22. Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна, наголошують у відомстві. Також зазначається, що на Донбасі тривають запеклі бої в місті Сєвєродонецьк і російські війська продовжують просуватися до Слов'янська, намагаючись оточити українські сили.

++09.26++

Російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька, багатьох руйнувань зазнала Гірська громада, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. У Лисичанську рятувальники ліквідували пожежу площею близько 1000 квадратних метрів внаслідок обстрілів армією РФ. У Гірській громаді на Луганщині зруйновано 25 будинків: 16 будинків у Золотому, три в Гірському та шість у Врубівці. В Сєвєродонецьку, за даними Гайдая, Збройні сили України тримають оборону.

++08.25++

Збройні сили України підтвердили, що російського генерала-майора Романа Кутузова вбито. Як повідомили в Управлінні стратегічної комунікації ЗСУ, командувача першого армійського корпусу самопроголошеної "ДНР" "офіційно денацифіковано і демілітаризовано". Раніше про загибель Кутузова повідомив кореспондент російського державного телебачення Олександр Сладков, зазначивши, що це сталося під час бойових дій на Донбасі. На інформаційних ресурсах проросійських сепаратистів зазначається, що Кутузова було вбито під Попасною на Луганщині.

++08.13++

На відновлення зруйнованих під час війни доріг потрібно 900 мільярдів гривень, заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в ефірі телемарафону. Роботи можуть тривати до чотирьох років, додав він. За словами Івка, 24 тисячі кілометрів автошляхів повністю зруйновано.

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні

++07.55++

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні у понеділок. Засідання відбудеться о 10.00 за східноамериканським часом (о 17.00 за Києвом). Очікуються виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Як повідомили в секретаріаті Радбезу, "основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні", зазначає агенція "Укрінформ".

++07.40++

Армія РФ на Слобожанщині посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях, ідеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Там також повідомляють про обстріли цивільної інфраструктури прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На Донбасі відбувається наступ армії РФ на Слов'янськ. За ніч обстріляли населені пункти Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. На Донецькому напрямку підрозділи російської армії здійснюють вогневе ураження позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому. Також росіяни наступають в районі Святогірська та населених пунктів Щурове і Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії, зазначають у Генштабі ЗСУ. В місті Сєвєродонецьк за підтримки артилерії триває штурм армією РФ. На Бахмутському напрямку українські війська відбили атаки росіян та змусили їх відступити в районі населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли населені пункти Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

++07.35++

Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні до співгромадян розповів, що після відвідування передової у Запорізькій області побував поблизу лінії фронту - в Лисичанську (Луганська область) та Соледарі (Донецька область). "Дещо привезли військовим. Про це докладно не буду", - наголосив глава держави. Крім того, український лідер поговорив у Запорізькій області з маріупольцями, яким вдалося виїхати із міста живими та з дітьми. "Умови - бачив - тимчасові, але непогані. Зрозумів їхні складні питання. Думаю, вирішимо", - запевнив Зеленський.