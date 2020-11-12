Російські миротворці в Нагірному Карабаху (відео)

Росія вже активно перекидає своїх миротворців у Нагірний Карабах. Вони перебуватимуть на лінії розмежування в Нагірному Карабаху щонайменше п'ять років. Угода може бути подовжена за згодою сторін. За словами німецьких експертів, ці домовленості вкрай вигідні Росії. Відправляючи миротворчі сили у Нагірний Карабах, Путін отримує постійну військову присутність у регіоні. Конфлікт у Нагірному Карабасі був єдиним так званим "замороженим конфліктом" на пострадянському просторі, де не дислокувалися російські війська і тепер вони й там. Але є одне але.. Дивіться у відео DW: