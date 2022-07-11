Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Харкові

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 11 липня (час київський).

++08.58++

Обстріл п'ятиповерхівки у Часовому Яру - виявлено 17 тіл загиблих

Кількість загиблих під завалами обстріляної п'ятиповерхівки у Часовому Яру на Донеччині зросла до 17, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області на Facebook. Також з-під завалів вдалося врятувати шістьох осіб.

Загалом працівники ДСНС розчистили близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще 22 особи, з них одна дитина (дев'ятирічний хлопчик).

++08.30++

Поставки газу "Північним потоком" припинені на 10 днів

Поставки газу з Росії до Німеччини "Північним потоком" припинені з понеділка на 10 днів. Оператор газопроводу Nord Stream AG пояснює рішення проведенням планово-технічного обслуговування. Подачу газу планують поновити 21 липня.

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++08.05++

Генштаб ЗСУ: Є ознаки підготовки РФ до активізації бойових дій на Краматорському і Бахмутському напрямках

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook,

російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки на Слов'янському напрямку . Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля.

. Армія РФ також завдала авіаційного удару неподалік Богородичного. Українські війська відбили напад у напрямку Краснопілля. Армія РФ, імовірно, готується до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках . Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

. Російські військові обстріляли зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ здійснили обстріл околиць Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка, а також завдали ракетно-авіаційних ударів біля Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки.

зафіксовані обстріли в районах Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та Кам'янського. Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки й Новоандріївки. На Слобожанському напрямку російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне.

російські війська обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків Харків, а також Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне. На Південнобузькому напрямку армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії райони поблизу Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.

++07.51++

За день "оперативної паузи в боях" РФ здійснила 34 авіанальоти - Зеленський

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 137-го дня війни, країна зазнала 34 нальоти російської авіації за минулу добу. "На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українські правоохоронці разом із партнерами з багатьох держав збирають докази злочинів росіян. "Нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання - невідворотне для кожного російського вбивці", - сказав він.

++07.35++

Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Харкові

У ніч на понеділок Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Одна ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ'янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятована 86-річна мешканка однієї з квартир. Жертв чи постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ще дві ракети влучили у подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

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