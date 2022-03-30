Російська армія нанесла удар по Дніпру

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 30 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 15.00 (час київський).

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Російсько-французська компанія PowerJet, яка випускає двигуни для літака Superjet 100, через санкцій припинила їх техобслуговування та ремонт, повідомила джерело "Інтерфаксу", близьке до авіапрому. Компанія повідомила партнерів у РФ про призупинку контрактних зобов'язань ще на лютий після вступу в силу обмежувальних сторін Євросоюзу та США, зазначив співрозмовник агентства.

++20.55++

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російська армія нанесла ракетний удар по Дніпру. За словами Філатова, вже "є розуміння, де і куди", але поки що міський голова Дніпра закликав не публікувати фото з місця подій та чекати офіційних повідомлень.

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З 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики. “Мистецтво - це не тільки невидимий місток, що поєднує реальність і світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран... Тому діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє", - цитуються в повідомлення слова міністра Олександра Ткаченка. Детальніше про графік роботи та репертуар повідомлять самі культурні установи.

++20.20++

Третина українських бізнесів втратили понад мільйон доларів за місяць війни, йдеться у повідомленні Європейської бізнес асоціації за результатами власного опитування. 13 відсотків керівників компаній оцінюють втрати бізнесу в діапазоні від 500 тисяч до 1 млн доларів, 28 відсотків - від 100 до 500 тисяч доларів, і 14 відсотків оцінюють втрати на суму до 100 тисяч доларів.

++20.15++

Збройні сили РФ частково відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18.00. За інформацією генштабу російська армія відчуває труднощі із введенням у бойовий склад техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163 танковому полку зі складу 150 мотострілецької дивізії значна кількість техніки – неробоча.

Також, як повідомляє Генштаб, за останню добу до населеного пункту Наровля Гомельської області Білорусі з території України прибула велика кількість російських військовослужбовців із пораненнями різного ступеня тяжкості.

++20.05++

Президент США Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському ще півмільярда доларів прямої допомоги, йдеться в заяві Білого Дому за результатами 55-хвилинної телефонної розмови двох лідерів. Раніше Сполучені Штати виділили для прямої підтримки України 2 мільярди доларів. Джо Байден також пообіцяв подовжити санкційний тиск на РФ

++20.00++

У зв'язку з санкціями, запровадженими проти Росії через війну в Україні, у фінансових установах Німеччини заморожено 95,5 млн євро, пише агентство AFP з посиланням на дані федерального уряду. Зазначається, що ця сума включає в себе кошти, заморожені ще до початку війни 24 лютого.

++19.55++

Влада Словаччини вимагає скоротити штат посольства Росії в Братиславі на 35 співробітників, повідомило міністерство закордонних справ республіки в середу. МЗС Словаччини викликало посла Росії, якому вручили дипломатичну ноту з повідомленням про це рішення. "Цей крок є необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, інтереси Словацької Республіки та зусилля з розвитку партнерських відносин з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

++19.35++

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом США Джо Байденом та обговорив із ним ситуацію на фронті та за столом переговорів. Також він говорив про оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій та макрофінансову та гуманітарну допомогу.

++19.26++

"Укрзалізниця" планує запустити приміське сполучення Харків-Тростянець, написав в своєму телеграм-каналі голова компанії Олександр Камишін. "Вже два дні як звільнено Тростянець, Сумська область, Південна залізниця. Доїхали залізницею. Через три дні відновимо приміський дизель-поїзд із Харкова", - написав у своєму .



++19.12++

Мирна угода між Росією має поважати територію та суверенітет України аби послабити європейські санкції проти Москви, - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.



++18.55++

Офіс генпрокурора повідомляє про перший обвинувальний акт, направлений до суду за вчинення колабораційної діяльності. Краматорська окружна прокуратура завершила досудове розслідування стосовно мешканця Краматорська, який записав на мобільний телефон відео із заперечення агресії Росії проти України та виклав його у соцмережу TikTok. Стаття про колабораціонізм набрал чинності 15 березня, з того часу за нею відкрили вже 152 кримінальні провадження. Покарання передбачене, зокрема за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України - від 10 до 15 років позбавлення волі.

++18.45++

Київрада скасувала оренду плату для бізнесу, який працює на комунальних площах. Це частина дій з підтримки бізнесу в Києві, серед яких також надання пільг для паркувальних майданчиків, а також пільги для рекламних компаній, які розміщуватимуть соціальну та патріотичну рекламу.

++18.25++

За час воєнного стану з районів активних бойових дій евакуйовано понад 10 тисяч дітей уразливих категорій, повідомляє міністерство соцполітики України. "З них 6 548 дітей – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та інші діти, які цілодобово перебувають у закладах інституційного догляду, які знаходяться в підпорядкуванні міністерства охорони здоров’я, міністерства освіти та мінсоцполітики", - цитує повідомлення пресслужби агенція "Інтерфакс-Україна".





++18.18++



Правозахисна організація Human Rights Watch, Генеральний штаб ЗСУ та Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомляють про застосування російськими військами на Харківщині протипіхотних мін ПОМ-3 "Медальйон". За словами Денісової, ця міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який реагує на вібрацію грунту від людських кроків.









++17.55++

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала Росію негайно вивести війська з України та пообіцяла перевірити інформацію про "примусову евакуацію" мешканців Маріуполя до Росії та на території їй підконтрольні. У своєму виступі перед Радою ООН з прав людини Бачелет зазначила, що артилерійські обстріли та авіаудари спричинили масове знищення цивільної інфраструктури в Україні. Зокрема, управління Верховної комісарки підтвердило 77 повідомлень про пошкодження медичних установ, в тому числі 50 лікарень.

Мішель Бачелет також висловила занепокоєння з приводу публікацій українською та російською стороною відеозаписів допитів військовополонених, а також "зростанням русофобії" в деяких країнах.

++17.35++

Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 15, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальні роботи тривають.

++17.15++

Рада ООН з прав людини призначила експертів, які займуться розслідуванням можливих воєнних злочинів, скоєних після вторгнення Росії в Україну. Незалежна комісія, яку очолить колишній суддя в Європейському суді з прав людини Ерік Месе з Норвегії, перевірятиме всі повідомлення про порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права "в контексті агресії Російської Федерації проти України", йдеться у повідомленні Ради. Месе раніше був головою Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди та суддею в Європейському суді з прав людини, а також обіймав посаду судді Верховного суду Норвегії. Крім нього, до комісії увійдуть правозахисниця з Боснії та Герцеговини Ясмінка Джумхур та спеціальний доповідач ООН колумбієць Пабло де Грейфф.

++17.11++

Норвегія відправила Україні ще 2000 протитанкових гранатометів M72 для боротьби із російським вторгненням, повідомило міністерство оборони Норвегії. З урахуванням попередніх поставок загальна кількість M72, наданих Норвегією Україні, досягла 4000 одиниць.

++17.06++

В Ірпені загинуло до 300 мирних жителів до моменту його звільнення від російських військ, повідомив у середу, 30 березня, міський голова Олександр Маркушин, повідомляє Reuters. Місто, що у понеділок, 28 березня, перейшло під контроль українських військ і досі, за словами мера, лишається небезпечним і з нього триває евакуація.

++17.00++

Митні надходження за місяць війни впали в 5,5 разів, повідомив в інтерв'ю "Економічній правді" міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, міністерство очікує зібрати в березні близько 7 мільярдів гривень мита замість 39 мільярдів. "По податковій ситуацію важко однозначно коректно оцінити, тому що ми очікуємо сплату ПДВ. Якраз тоді більш точно можна буде сказати, як вплинула війна на економіку в цілому, і на план збору податків", - додав міністр.

++16.35++

Депутати з комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонують збільшити податкове навантаження на іноземні компанії, які продовжують працювати і в Україні, і в Росії. Як пише на своїй сторінці у Facebook депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), поданий ним та колегами законопроєкт передбачає, збільшення у півтора рази ставок податків на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно для таких компаній, реєстр яких вестиме податкова. Текст законопроєкту ще не доступний на сайті Ради, втім комітет обіцяє розглянути його вже у середу.

++16.15++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше підтвердив президенту України Володимиру Зеленському, готовність ФРН виступити гарантом безпеки України, повідомив у середу 30 березня речник німецького уряду Штеффен Ґебестрейт. Як передає агенція Reuters, Шольц продемонстрував "загальну готовність", втім, чи включає роль гаранта військовий компонент, в уряді не уточнюють.

++15.50++

У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна використовує синагогу в Умані, "як пункт збору націоналістів". Про це сказав офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє російська державна інформаційна агенція ТАСС. Російська сторона посилається на "дані отримані від одного з членів єврейської спільноти". На думку російського відомства, об'єкт єврейського культу в Умані наміряно використовується київським націоналістичним режимом у військових цілях, аби у випадку вогневої взаємодії спровокувати конфлікт та політичний тиск єврейських релігійних організацій на Росію".

Об'єднана єврейська громада України спростувала заяви російського міністерства оборони. "Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності", - написало об'єднання в телеграм-каналі.





++15.40++

З початку російського військового вторгнення Україну змушені були покинути 4,019 мільйона людей, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Більше половини з них – 2,34 мільйона– вирушили до Польщі. Загалом, за даними ООН, понад 10 мільйонів українців залишили свій дім через війну, приблизно 6,5 мільйона людей вважаються внутрішньо переміщеними особами.

++15.35++

Мебельна компанія з Данії Jysk закриє магазини у Росії. До цього вони тимчасово припинили роботу, але 31 березня відкриються для фінального розпродажу.

++15.25++

Президент України Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту та закликав закрити європейські порти для російських кораблів.

++15.20++

Конференцію зі збирання коштів для біженців з України, які рятуються від війни, проведуть 9 квітня у Варшаві. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Цей захід під назвою Stand Up For Ukraine ініціювали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Ціль кампанії - залучити кошти та інші типи підтримки, аби покрити потреби внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також біженців", - зауважили в Єврокомісії.

++15.10++

ООН надає продовольство одному мільйону людей в Україні, але припускає, що багато інших людей голодують, а дорослі пропускають приймання їжі, аби забезпечити їжею дітей.

Зокрема Всесвітня продовольча програма доставила 330 тисяч буханок хліба у Харків, а також у зони конфлікту біля Сум та Харкова за допомогою міжвідомчих гуманітарних конвоїв. Очікується, що найближчими днями до України прибудуть нові колони з продовольством.

++15.02++

Україна веде переговори з Румунією про експорт сільськогосподарською продукції через румунський чорноморський порт Констанца, оскільки через російське вторгнення, українські морські порти заблоковано, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.