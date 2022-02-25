Росіяни використовують українську техніку - штаб ООС

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 13 до 21 години читайте тут.

Хроніку 24 лютого з 9:00 до 25 лютого 08:00 читайте тут.

Нижче DW стежить за подіями 25 лютого з 08 години (час київський)

++09:51++

Президент Володимир Зеленський просить країни "Бухарестської дев'ятки" НАТО (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія) спільно всадовити Росію за стіл переговорів. Про це він написав у своєму Twitter,

"Потребуємо антивоєнної коаліції", - йдеться в його повідомленні. Президент наголосив, що українці захищають свою свободу і землю, але потребують дієвої міжнародної допомоги. Також Зеленський зазначив, що обговорив це із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

++09:34++

Державна ядерна інспекція України зафіксувала перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні Чорнобильській відчуження.

"Такі коливання показників датчиків Аскро фахівці Екоцентру пов'язують із рухом великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження. Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС - без змін", - повідомляється на сторінці у Facebook відомства.

++09.16++

"Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України", - повідомляє штаб ООС.

++09:08++

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Згодом вона оновили цю інформацію у Facebook приміткою "Знешкоджені".

++08:50++

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що Рівненський аеропорт зазнав ракетного удару. За його словами загиблих немає, рівень руйнувань встановлюється. Він закликав місцевих жителів знайти безпечне місце, а чоловіків 18-60 років вступати в ряди територіальної оборони області.

++08:34++

Мешканців населених пунктів біля міста Ворзеля, що за 40 кілометрів від Києва попередили про можливий захід російських сил. Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Також повідомляється, що українські військові підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі та у Демидові міст через річку Ірпінь, щоб завадити наступу на Київ.

++08.30++

Збройні сили України ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по чотирьом напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

++08:25++

Президент Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба глав держави.

Очолює Ставку президент України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, координатор Ставки - секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Згідно з указом, припиняється діяльність Воєнного кабінету РНБО. Кабінету Міністрів України, Генштабу ЗСУ, Держуправлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць виконання функціональних обов'язків оперативним складом пунктів управління в можливих місцях розгортання Ставки.

++08:00++

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю, який стався 1941 року, сказав президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу. "Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і зокрема в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, попадання в житловий будинок, пожежа , - сказав глава держави. Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав Зеленський. Він зазначив, що санкції, які запровадили в четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію.



