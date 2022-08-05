Росіяни наступають на Бахмут та Авдіївку - Генштаб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 5 серпня (час київський).

++08.05++

Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про знищення на Херсонщині чотирьох зенітно-ракетних систем С-300. "Саме з таких систем російські терористи обстрілюють Миколаїв останніми тижнями", - радіє мер міста Олександр Сєнкевич.

++07.55++

На Дніпровщині вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, повідомляє голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"По Нікополю ворог двічі поцілив з "градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд", пише Резніченко. За його інформацією, армія РФ також обстріляла з "ураганів" та ствольної артилерії Карпівська та Зеленодольська громади у Криворізькому районі.

++07.40++

На Донбасі армія РФ наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Її мета створити сприятливі умови для взяття Соледару та Бахмуту, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк, йдеться у щоденному ранковому зведенні генштабу збройних сил України.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснювала обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Штурмові дії росіян з метою покращення тактичного положення, успіху не мали, відзначають у генштабі. На Авдіївському ж напрямку ведуться бої

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики.

На Харківському напрямку армія РФ вела обстріли в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних населених пунктах на Чернігівщині: Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода, також Старикове на Сумщині.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

У генштабі зазначають, що росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

++07.20++

Ще два судна зі збіжжям покинули українські порти: Rojen - Чорноморськ, Navistar порт Одеси