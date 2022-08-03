Росія навмисно вбила полонених в Оленівці, замінувавши колонію - ГУР МО

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 серпня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 3 серпня (час київський).

++18.50++

Росія навмисно вбила українських військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, мінування місця їх утримання було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер", заявили в Головному управлінні розвідки міноборони України. "Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених. Мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні", - йдеться у повідомленні на Telegram-каналі ГУР у середу, 3 серпня.

За даними розвідки, допити українських полонених проводили слідчі так званої "МДБ ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ РФ. У ГУР заявили, що під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої, які були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію українських воїнів.

Читайте також: Військовий експерт: В Оленівці могли застосувати термобаричний заряд

++18.09++

Російська армія почала використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону, повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, йдеться у повідомленні.

Деокупація півдня України: західні експерти про контрнаступ ЗСУ і західну зброю (14.07.2022)

++17.55++

Російські війська на півдні України готують контрнаступ для виходу на адміністративний кордон Херсонщини. Про це повідомив у Facebook речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. "Ворог створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, маючи на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

2 серпня у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що українські війська звільнили від окупантів уже 53 населені пункти в цьому регіоні.

++17.31++

Унаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини один чоловік отримав поранення, пошкоджені десятки будинків. Про це повідомив у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар'янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Санкції шкодять економіці РФ. Хоча Москва стверджує протилежне

++17.00++

Швейцарія схвалила додатковий пакет санкцій проти Росії, що включає ембарго на імпорт золота і виробів з нього, повідомляє агенція Reuters. Також Швейцарія заморозила активи "Сбербанку" та заборонила надавати йому послуги. Водночас із санкцій було зроблено два винятки: щодо операцій, пов'язаних із сільгосппродукцією та нафтою для постачання до третіх країн.

Канада надасть Україні 40 мільйонів доларів США для зерносховищ

++16.11++

Канада надасть Україні 40 мільйонів доларів США (52 мільйони канадських доларів) для розв'язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні. Реалізовувати проєкт буде Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), повідомляється на сайті міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначається, ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 мільйона тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням.

"Завдяки фінансуванню, наданому МЗС Канади, FAO надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях", - розповів голова офісу FAO в Україні П'єр Вотьє.

Згідно з даними уряду України, із загальної ємності зерносховищ у 75 мільйонів тонн, 14 відсотків сховищ пошкоджено або зруйновано, 10 відсотків знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30 відсотків залишаються заповненими 22 мільйонами тонн торішнього врожаю, готового до експорту.

++15.30++

Державна міграційна служба України отримала статус спостерігача в межах Європейської міграційної мережі, повідомила Європейська комісія на своєму Telegram-каналі у середу, 3 серпня. "Це дозволить обом сторонам залишатися в курсі ситуації з наданням притулку та міграції в Україні та країнах ЄС", - зазначили в Єврокомісії.

У ході заяви для преси єврокомісарка Йлва Йоганссон окреслила зобов'язання Євросоюзу щодо України, поділилася оновленою інформацією щодо надання тимчасового захисту українцям в ЄС, а також наголосила на важливості підготовки до наступного навчального рокy для більш ніж 500 тисяч українських дітей в ЄС.

++14.59++

Росіяни обстріляли Чугуїв касетними снарядами. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє поранені, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий та одна поранена - громадяни РФ. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу", - написав він на своїй сторінці в Facebook у середу.

++14.45++

Заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін під час візиту до окупованого Херсона пообіцяв відновити рух Антонівським мостом "на початку наступного тижня". "На щастя, міст був спроєктований за часів Радянського Союзу та інформаційна база проєкту збереглася", - прокоментував Хуснуллін ремонтні роботи.

++14.25++

СБУ затримала депутата Черкаської міської ради Олександра Замирайла та інкримінує йому виправдовування, збройної агресії РФ проти України. У повідомпенні спецслужби зазначається, що голова фракції ОПЗЖ у міськраді планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. В подальшому разом із іншою підозрюваною він начебто проводив інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, зокрема поширював серед власного оточення думку про те, що війна в Україні - виключно внутрішній громадянський конфлікт та заперечував нанесення авіаударів по мирних містах, в тому числі і по Черкасах7

СБУ не називає прізвища підозрюваного, та з огляду на опубліковані документи йдеться саме про Олександра Замирайла, який також працює помічником депутата Верховної Ради Василя Німченка (група "Платформа за життя та мир"). В повідомленні Офісу генерального прокурора України уточнюється, що спільницею була його дружина.

++13.40++

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), захопленій російською армією на початку березня, порушені всі заходи ядерної безпеки, стверджує генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі в інтерв'ю Associated Press. За словами Гроссі, перерваний ланцюг постачання запчастин та обладнання на станцію, до того ж вона знаходиться фактично у зоні бойових дій і потрапляє під обстріли.

МАГАТЕ вимагає доступу до електростанції аби переконатись, що ядерні матеріали знаходяться під захистом.

++13.20++

Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Згідно з документом, ухваленим 2 серпня, евакуацію мають провести голови обласних адміністрацій разом із міноборони, міністерством розвитку громад і територій, мінінфраструктури, міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, МВС, нацполіцією, держслужбою з надзвичайних ситуацій та за участю СБУ, "Укрзалізниці".

++13.00++

За кордоном нині перебуває 641 тисяча українських школярів або близько 15 відсотків, підраховує міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. На його думку спостерігається тенденція до повернення учнів, оскільки на початок травня кількість українських учнів за кордоном становила 671 тисяча.

++12.35++

Судно RAZONI, яке перевозить українську кукурудзу, пройшло інспекцію Спільного координаційного центру та готово направлятися до пункту призначення - порту Триполі в Лівані, повідомляє міністерство інфраструктури України. Міністерство продовжує приймати заявки на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід.

++12.25++

60 відсотків внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мали роботу до свого переміщення, втратили її, свідчать дані дослідження, проведеного Міжнародною організацією міграції в липні. Водночас, згідно з дослідженням, 9 відсотків переселенців не мали жодного доходу від 24 лютого, а 35 відсотків повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 тисяч гривень - на 1500 гривень менше від мінімальної зарплати в Україні.

Читайте докладніше: 60 відсотків внутрішніх переселенців в Україні втратили роботу - дослідження

++12.05++

Школи та дитячі садки Білгородської області, що знаходяться у п'ятикілометровій прикордонній зоні з Україною у муніципальних утвореннях Червона Яруга, Грайворон, Борисівка, а також Білгородському та Шебекінському районах та округах, будуть тимчасово закриті, оголосив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Водночас у муніципальних утвореннях Ровеньки, Вейделівка, Валуйки та Волоконівка влада готує роботу цих установ у звичному форматі до 1 вересня.

++11.55++

Росія блокує доставку турбіни для "Північного потоку", - Шольц

Доставка турбіни німецької компанії Siemens для газогону "Північний потік", через відсутність якої Росія заявила про скорочення поставок газу, заблокована самою Росією. Москва має сказати, що "хоче отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування до Росії", - сказав у середу, 3 серпня, канцлер Німеччини Олаф Шольц, стоячи поруч з турбіною на заводі Siemens в місті Мюльгайм-ан-дер-Рур, повідомляє Agence France-Presse.

++11.40++

Міністерство цифрової трансформації України закуповує 118 дронів за кошти, зібрані на "Армію дронів" через платформу UNITED24. Як повідомляється в телеграм-каналі мінцифри в середу, в Україну вже доставили перший комплекс управління і чотири безпілотники Fly Eye - сьогодні вони вирушать на передову для посилення ЗСУ.

"Усього на Армію дронів зібрали понад 751 млн грн через платформу UNITED24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate", - йдеться у повідомленні.

++11.25++

Очільниця комітету бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала виробити бачення довгострокових постачань озброєнь Україні. "Сьогодні ми маємо вирішити, як можемо підтримати Україну восени", - заявила Штрак-Ціммерманн в ефірі телеканалів RTL та n-tv. Війна не припиниться восени, вважає німецький політик. Вона знову розкритикувала бюрократичну тяганину у відомстві федерального канцлера, що перешкоджає швидкому постачанню зброї.

++11.05++

Президент України Володимир Зеленський закликав Китай приєднатися до країн, які виступають проти вторгнення Росії в Україну. Відповідну заяву він зробив у відеозверненні в рамках заходу, організованого в Австралійському національному університеті, повідомляє Reuters.

++10.55++

Центральна виборча комісія визнала обраними депутатами Верховної Ради від партії "Слуга народу" IT-менеджера Артема Михайлюка та юриста Олександра Васюка, передають Українськi Новини. Вони займуть крісла Андрія Костіна, якого Рада обрала новим генеральним прокурорм та та Ольги Совгирі, призначену суддею Конституційного суду.

++10.35++

Ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову планують призначити новим послом України в Швейцарії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив, що вже підписав відповідне подання.

++10.30++

Група інспекторів почала перевірку зернового вантажу з судна Razoni - першого судна, яке покинуло чорноморське узбережжя України з часів повномасштабного вторгнення РФ у понеділок. Балкер, що перевозить 26,5 тисяч тонн кукурудзи перевірить спільна інспекція з представників України, Росії і Туреччини, передає Reuters. Очікується, що після перевірки судно вирушить до узбережжя Лівану.

++10.00++

На півночі України російська армія знову обстріляла прикордонні громади. Як повідомляє військова адміністрація Сумської області, зранку відбувся артобстріл Краснопільської громади, дані про жертви і руйнування уточнюється. На Чернігівщині вночі обстріляли територію біля села у Новгород-Сіверському районі, жертв та руйнувань немає.

++09.50++

Знищення ешелону з російською військовою технікою і боєприпасами в Херсонської області 31 липня порушило залізничне сполучення з анексованим Кримом, вважає військова розвідка Великобританії. Російські сили, ймовірно, відремонтують залізничну колію протягом кількох днів, але вона залишатиметься вразливою для українських атак.

Також в розвідці прогнозують збільшення кількості цивільних, які намагатимуться втекти з Херсона та його околиць, оскільки через військові дії зростає дефіцит продовольства в регіоні.

++09.10++

У Донецькій області за добу вівторка вбито 4 цивільні особи, ще 7 людей поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

++08.50++

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запровадило новий раунд санкцій, спрямованих проти пов’язаних із Кремлем еліт, великих транснаціональних компаній та операції з ухилення від санкцій. У санаційні списки додали 13 людей і понад 30 компаній, повідомив ввечері у вівторок, 2 серпня мінфін США.

Під санкції зокрема потрапили співвласник московського аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко, співвласник хімічного холдингу "Фосагро" Андрій Гурьєв, Магнітогорський металургійний комбінат та його власник Віктор Рашніков, низка інших російських бізнесменів та колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва.Також в санаційні списки увійшли керівник російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов, голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко.

Читайте докладніше: США ввели санкції проти "Сколково", Кабаєвої і херсонських колаборантів

++08.15++

Російська армія 2 серпня нанесла авіаудари поблизу вісьмох населених пунктах на адмінмежі Луганщини та Донеччини, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Також, за його інформацією, шість разів використані реактивні системи залпового вогню, неодноразово застосовувалися міномети.

++08.00++

В Харкові вночі пролунало два вибухи. За інформацією мера міста Геннадія Терехова - в Холодногірському та Новобаварському районах, жертв та пожеж немає.

++07.50++

У Криворізькому районі російська армія обстріляла Апостолівську та Зеленодольську громади, повідомляє голова військової адміністрації Олександр Вілкул. Внаслідок обстрілів у селі Велика Костромка пошкоджено дитячий садок та церкву, село лишилось без світла. Жертв немає.

++07.35++

Українські військові завдали втрат і змусили російські підрозділи відійти при спробі покращити тактичне положення біля Авдіївки. На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно вели наступ в районі західної околиці Берестового, а районах Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема. Тривають бойові дії на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Російські війська продовжують обстрілювати з різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію, населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов’янському, Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках

На Слобожанському напрямку російські війська намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити наступу українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках зафіксовано проведення тренувань зі зв’язку генштабу збройних сил Білорусі. З території цієї країни продовжують перекидати диверсійно-розвідувальних груп в Україну.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.15++

Близько п’ятої ранку через обстріл російських військ одному з районів Миколаєва виникла пожежа, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. В іншому районі міста зруйнований супермаркет. На місцях працюють рятувальні служби. Інформації про постраждалих немає.