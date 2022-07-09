Росія збирає резерви по всій країні для наступу - британська розвідка

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 9 липня (час київський).

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У київському метро відкрилася виставка дитячих малюнків під назвою "Діти. Війна. Майбутнє". Її організатори - благодійний фонд Future for Ukraine та NFT-проєкт "Мамо, я бачу війну". На виставці, яка триватиме до 17 липня, зібрано 300 творів, де діти зображують життя до і після війни. З початку російського вторгнення в Україну, за даними пресслужби Офісу генпрокурора станом на ранок суботи, загинули 347 дітей і більше 647 отримали поранення.

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Керівники близько 30 європейських залізничних компаній мають намір підписати у суботу у Відні декларацію, у якій заявлять про свої наміри допомогти Україні експортувати продовольство залізницею у зв'язку з блокуванням Росією українського експорту морським шляхом.

Росіяни атакують Донеччину на всій лінії фронту

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Російські окупанти намагаються вийти на адміністративну межу Донецької області, ведуть наступальні дії на всій лінії фронту від Попасної до Кремінної, здійснюють масований артилерійський обстріл, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті", - написав він у Telegram в суботу вранці. Він попередив, що небезпека надходить повсюди - від Кремінної до Попасної. Протягом ночі на суботу окупанти завдали 8 артилерійських обстрілів , 3 - мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів, додав Гайдай.

За його словами, війська РФ досягли незначних успіхів упродовж 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська. "Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - констатував Гайдай.

++09.15++

Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій, повідомляє військова розвідка Великобританії в суботу, 9 липня. За її даними, значна частина підрозділів піхоти розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ (з російської "многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный", - Ред.), які зняли з довгострокового зберігання.

Британська розвідка зазначає, що ці машини мають дуже обмежену броню та лише кулемет, на відміну від БМП-2, що мають броню завтовшки до 33 міліметрів, потужну 33-міліметрову автоматичну гармату й протитанкову ракетну установку. Такі машини, як зазначає британська розвідка, російські штурмові підрозділи використовували у лютому. Через це міністерство оборони Великобританії вважає, що, попри нещодавню заяву президента Росії Володимира Путіна, що ніби російська армія "поки ще нічого не розпочинала", багато її підрозділів, що залучено до війни в Україні, є спецпризначенцями, які використовують застаріле або невідповідне до ситуації обладнання.

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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в суботу вранці.

++08.45++

США виявили не менше 18 "фільтраційних таборів" для українців, які створила влада Росії та так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це розповіла заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Корні Остріан. За її словами, табори розташовано як на окупованій території України, так і у прикордонних регіонах РФ - у школах, спортивних чи культурних закладах. З таборів людей направляють до російських регіонів, найчастіше - на Далекий Схід, уточнює The New York Times. Українці, які пройшли через "фільтрацію", та у яких вийшло втекти, розповіли виданню про допити, катування та побиття.

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Влада США вважає, що Росія почала готуватися до процесу "фільтрації" ще до вторгнення. Було підготовлено списки людей, яких назвали "загрозою російському контролю". До нього, зокрема, увійшли політики, активісти та співробітники силових відомств. За даними української влади, після початку війни близько 1,6 мільйона жителів країни були насильно переселено до Росії, зокрема 250 тисяч дітей. Перевірити ці цифри неможливо, відзначила Остріан.

Окупанти намагалися захопити Вуглегірську ТЕС

++08.05++

Російські окупанти наступальними діями намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного на Бахмутському напрямку, але українські військові не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції. Про це зранку у суботу повідомляється у зведенні генерального штабу ЗСУ. Також на цьому напрямку обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового, а неподалік Спірного окупантами було завдано авіаудару.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення, війська РФ завдавали авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Краматорському напрямку підрозділи РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями вони намагаються просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають, зазначають у генштабі.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів, тривають обстріли багатьох населених пунктів України. Обстріли також тривають і на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати", - стверджують у генштабі ЗСУ.

++07.37++

Російські окупанти вранці в суботу завдали ракетного удару по Миколаєву, наслідки уточнюються, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "У місті лунають вибухи. Повітряна тривога продовжується. Прошу всіх не залишати укриття", - написав він у Telegram.

++07.35++

У результаті обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу на Дніпропетровщині у суботу вранці загинула жінка, ще двох постраждалих госпіталізовано, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Свідомо вдарили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двох людей з осколковими пораненнями госпіталізовано", - написав він у Telegram.

++07.30++

Папа Римський Франциск може відвідати Україну в серпні, заявив секретар Ватикану у відносинах з державами архієпископ Пол Річард Галлахер в ефірі італійського телеканалу Rai1. За його словами, приготування до поїздки понтифіка до Києва розпочнеться після його візиту до Канади, який заплановано на останній тиждень липня. У середині вересня понтифік вирушить до Казахстану на з'їзд лідерів світових та традиційних релігій, що пройде у Нур-Султані. Там, за словами Галлахера, він може зустрітися з Московським патріархом Кирилом (Гундяєвим).

++07.20++

Жителі окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають евакуюватися, використовуючи "усі доступні способи". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону ввечері 8 липня. За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення. "Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхав, мають і знають шляхи, волонтери, ми приєднуємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - сказала Верещук. Вона наголосила, що перебування на території Херсонської та Запорізької області "в рази гірше і в рази небезпечніше" перебування на підконтрольній Україні території.

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