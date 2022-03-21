Росія завдала ракетних ударів по полігону на Рівненщині

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 20 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня (час київський)

++10.29+

На понеділок, 21 березня, погоджено вісім гуманітарних коридорів, повідомила віцепрем'єрка - міністерка із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Для евакуації людей з Маріуполя діятимуть маршрути "Бердянськ - Запоріжжя", "Мангуська громада - Запоріжжя", "Микільське - Запоріжжя". До них виїхали автобуси із Запоріжжя.

Крім того, Верещук зазначила, що в Бердянську здійснюватиметься дозаправлення приватних автомобілів жителів Маріуполя, яким вдалось виїхати з облоги. На Київщині діятимуть коридори "Велика Димерка - Бровари", "Ворзель - Білогородка", "Буча - Білогородка", "селище Козаровичі - Вишгород". Також гумкоридори будуть допомагати вивезти мирних жителів з Луганської області. Це напрямки: "Лисичанськ - Бахмут", "Сєвєродонецьк - Бахмут" та "Гірське - Бахмут".

++09.34++

Російський наступ з північного сходу Києва зупинився, а значна частина російських сил залишається за понад 25 кілометрів від центру Києва. Про це повідомляє британська військова розвідка, яку цитує Reuters. У повідомленні йдеться, що українські військові завадили наступу з боку Гостомеля. На північ від Києва, за їхніми даними, тривають бої.

Зведення Генштабу ЗСУ

++09.21++

Положення та характер дій сил оборони за останню добу суттєвих змін не зазнали - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook. Українська сторона фіксує зменшення пілотованої авіації, проте РФ використовує безпілотні літальні апарати для оцінки ефективності своїх попередніх дій.

За повідомленням Генштабу, повітряні сили ЗСУ за останню добу збили один літак, чотири безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети. Також українські сили повідомляють, що війська РФ вивозять побутову техніку та автомобілі із зайнятої ними території. Повідомляється про примусову мобілізацію на території непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей.

++09.10++

За даними видання The Wall Street Journal, високопосадовці у Вашингтоні бачать ознаки зміни тактики російських сил в Україні. США та їхні союзники інтерпретували початкові цілі президента РФ Володимира Путіна як захоплення Києва протягом кількох днів та заміну уряду України проросійським режимом, проте нічого з цього вони не змогли здійснити, зазначає видання. З урахуванням боїв, що тривають понад три тижні, Путін скоригував тактику і прагне змусити Київ здати південні і східні території країни. "Захопивши 2014 року як Крим, так і райони Донбасу, РФ прагне забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити російський контроль над Донбасом", - пише газета з посиланням на високопоставлених представників адміністрації США.

++08.57++

Нова Зеландія надасть Україні нелетальну військову допомогу обсягом 3,46 мільйона доларів США. Як заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, Нова Зеландія спрямує кошти до спеціального фонду НАТО, який відправить в Україну пальне, сухі пайки для солдатів, комунікаційне обладнання. "Ми розглядаємо те, що відбувається в Україні, як грубе порушення міжнародного права, тому вважаємо обов'язком надати їй допомогу", - заявила Ардерн. Загальний обсяг допомоги Новій Зеландії Україні склав 7,7 млн. доларів.

Читайте також: Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців

++ 08.30++

Щонайменше шість людей загинули в результаті вибуху в торговому центрі Retroville на північному заході Києва, що стався минулої ночі. Про це повідомляє AFP з посиланням на журналіста, який перебуває в українській столиці. За цими даними, у будівлі стався потужний вибух, внаслідок чого утворилася воронка шириною кілька метрів, а автомобілі на стоянці розлетілися в брязкіт.

ДСНС України повідомило про щонайменше чотирьох загиблих внаслідок вибуху в Подільському районі Києва.

++07.50++

Росія завдала двох ракетних ударів по військовому полігоні в Рівненській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"По одному із загально-військових полігонів було завдано два ракетні удари. На місці працює спеціальна комісія. Деталі повідомимо пізніше", - розповів Коваль у відеозверненні в Facebook в понеділок.

++05.40++

Генеральна асамблея ООН найближчим часом може ухвалити ще одну резолюцію щодо агресивної війни РФ проти України. Відповідний проєкт поширили серед 193 членів асамблеї, він стосується "гуманітарних наслідків агресії проти України", повідомляє dpa. Очікується широка підтримка при ухваленні цього документа. Нагадаємо, на початку березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням війни Росії в Україні.

++05.05++

На підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку, зона ураження - 5 кілометрів, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

++04.45++

Президент США Джо Байден під час візиту до Європи цього тижня відвідає також Польщу, повідомив у ніч на понеділок представник Білого дому. За його словами, після участі у самітах НАТО, Євросоюзу та G7 Байден 25 березня вирушить до Варшави. "Президент обговорить із союзниками та партнерами питання про те, як спільно реагувати на гуманітарну кризу, яка стала результатом несправедливої ​​та неспровокованої агресії Росії проти України", - сказав представник Білого дому.

Читайте також: Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"

++04.20++

У ЄС цього тижня обговорюватимуть плани можливого запровадження нафтового ембарго щодо Росії. "Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій і зараз висуваються нові пропозиції", - повідомив агентству Reuters високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності. У понеділок нові заходи обговорюватимуть міністри закордонних справ країн Євросоюзу.

Читайте також: Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії

++03.55++

Дивитись відео 01:42 Що таке SWIFT і які наслідки мало б виключення з системи Росії (25.02.2022)

Три великих білоруських банки, які потрапили під санкції Євросоюзу, відключили від системи SWIFT, пише navina.by: "Белагропромбанк", "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт". За інформацією BPN, з 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Белагропромбанк".

++03.35++

США можуть ще більше розширити санкції проти Росії, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх в інтерв'ю CBS News. "Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей. (...) Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися", - сказав Сінгх. Щодо можливості скасування санкцій проти Росії, Сінгх наголосив, що "ми ще й близько не підійшли до цієї точки".

++03.05++

Українське міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя. "Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів - відкрийте просто коридор", - цитує шлаву мінітсерства Ірину Верещук "Українська правда". Верещук розповіла, що заява росіян міститься на 8 сторінках, які спрямували також в ООН і МКЧХ, однак звідти на Україну не тиснуть. "МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - наголосила міністерка.

++02.50++

Влада Польщі має намір законодавчо вирішити питання про конфіскацію російського майна в країні, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю виданню Wprost. "Таких багатств у нас небагато. З одного боку, у нас є конституційні обмеження на такі дії, пов'язані з правом власності, а з іншого -- дедалі більше поляків не розуміють, чому, коли італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо такі дії чинити у нашій країні", - сказав Моравецький. "Ми хочемо провести це через сейм і вважали, що опозиція має бути включена до цього процесу", - зазначив він. За його словами, у Польщі є російська нерухомість та фінансові активи - акції компаній.

++02.10++

Словенія поверне своїх дипломатів до Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Янез Янша у Twitter. Він закликав інші країни Європи наслідувати приклад Словенії. За словами Янші, Україна потребує безпосередньої дипломатичної підтримки.

++01.50++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель однієї людини внаслідок ракетного удару по торговому центру у Подільському районі Києва. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. "Рятувальники ліквідують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. Наразі - один загиблий", - написав мер. За даними міської влади, від початку російського вторгнення у Києві загинули 228, поранені 922 особи.

++01.40++

Переговори української та російської делегацій продовжаться 21 березня, повідомив радник голови Офісу президента України, член української делегації Михайло Подоляк. "Завтра вранці наступний раунд. До цього точилася вкрай інтенсивна робота в робочих підгрупах", - сказав він. Переговори відбудуться в онлайн-форматі.

++01.20++

У Маріуполі на заклик Росії відповіли лаконічно. Відповідний допис пошиорив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте більше: У Маріуполі на заклик РФ здатися відповіли лаконічно

++01.15++

Влада РФ заявила, що українська сторона має скласти зброю в Маріуполі. Місто взято в кільце російськими військами і зазнає масованого і невибіркового обстрілу російської артилерії та авіації. На відповідь від України письмової відповіді на вимоги РФ чекають до 5 ранку понеділка. І ніби, як українські військові "залишгать місто", до нього увійдуть нібито "гуманітарні колони" на чолі з формуваннями так званої "ДНР" та підрозділами збройних сил Росії - для організації "гуманітарних коридорів".

++00.50++

Український президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном про конкретну підтримку України на самітах наступного тижня - Великої сімки та НАТО. "Борис Джонсон - справжній друг України. Не вагається і не шукає відмовок", - наголосив Зеленський у відеозверненні.

Український президент також нагадав про свій відеовиступ перед ізраїльським Кнесетом, чим спростував тезу, поширювану в РФ, ніби в Україні засіли "самі нацисти". У цьому ж контексті він зазначив, що прем'єр Ізраїлю. Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією, тож його зустріч з Путіним може відбутись в Єрусалимі. "Це правильне місце, щоб знайти мир, якщо це можливо", - додав Зеленський.

++00.25++

Завдання російської армії щодо розгрому угруповань збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Про це повідомляє українське міноборони у Facebook. "Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - констатується у дописі.

++00.03++

Поліція у ФРН попереджає про поширення фейкового відео, що нібито у Північному Рейні-Вестфалії українці забили до смерті 16-річного юнака. Як пише поліція Бонна у Twitter, фейкове віде викладене умисно з наміром розпалювання ворожнечі - поліція почала розслідування. "Просимо вас не поширювати це відео", - закликала поліція. У цьому ролику про ніби випадок тяжкого насильства зі слів іншої особи розповідає якась жінка. Водночас місцева поліція не отримувала інформацію про такий чи подібні злочини.