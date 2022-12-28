Війна Росії проти України - новини середи, 28 грудня (час київський)



++09.20++

Росія завдала ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Мер міста Ігор Терехов у зв'язку з обстрілом міста просить місцевих перебувати в укриттях.

++09.15++

У центральних та східних областях України оголошена повітряна тривога.

++08.40++

У Києві та на Київщині відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, не діють, повідомляється на сайтах ДТЕК Київських та Київських регіональних електромереж.

++08.30++

Російські війська з "градів" та важкої артилерії 8 разів обстріляли три громади Нікопольського району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Удари завдані по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. За словами Резніченка, люди не постраждали. Проте найбільше постраждала Червоногригорівська ОТГ. "Російські снаряди понівечили там із десяток приватних будинків та господарських будівель, магазин, автомобіль, чотири газопроводи та дві лінії електропередачі. Зруйнували 20 сонячних панелей", - написав Резніченко.

++08.15++

Окупаційна влада Луганської області розпочала примусово оформляти громадянство РФ дітям, які не досягли 14 років, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. "Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - написав Гайдай у Telegram.

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++08.05++

Громадянин Австралії загинув у бою в Україні. Про це повідомило міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії. Сейдж Д. був убитий незадовго до 24 грудня, МЗС надає його сім'ї консульську допомогу. За словами матері чоловіка, він вирішив служити, "рухомий співчуттям до українського народу".

++07.50++

Кремль не зацікавлений у переговорах, а прагне тиску Заходу на Україну - ISW

РФ своїми претензіями до Заходу намагається створити умови, за яких західні політики можуть чинити тиск на Україну для переговорів із Кремлем, вважають в Інституті вивчення війни (ISW) . "Кремль, ймовірно, продовжуватиме зосереджувати свої претензії на Захід і ігнорувати Україну як суверенний суб'єкт, підтримуючи інформаційні операції, що продовжуються, які повинні змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль регулярно зображує Україну як "західного пішака", який не має реального суверенітету для дискваліфікації українських чиновників від майбутніх прямих переговорів і на тлі цього поставить переговори з Росією як відповідальність західних чиновників. Водночас у ISW вважають, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б призвели до остаточного врегулювання розв'язаної РФ війни на території України, а прагне тимчасового припинення бойових дій, що дозволило б йому поповнити свої збройні сили для подальших дій.

++07.45++

Небезпека завдання Росією авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни зберігається, попереджає генеральний штаб ЗСУ. У ранковому зведенні у Facebook повідомляється, що російській війська продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. За минулу добу українській військові відбили атаки в районах 15 населених пунктів. Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару та здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.

++07.30++

Швеція надасть українським дорожнім службам модульні мости

Швеція надасть українським дорожнім робітникам шість тимчасових модульних мостів для відновлення руху транспорту там, де постійні мости були зруйновані або пошкоджені. Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв'ю українському "Центру транспортних стратегій". За його словами, зараз триває підготовка до транспортування шести мостових конструкцій зі Швеції до України. Івко додав, що раніше аналогічні конструкції вже надали Україні Чехія, Франція та Норвегія.

++07.15++

Російським військовим, дислокованим в окупованому місті Бердянськ Запорізької області, дозволили по можливості пересуватися містом у цивільному одязі. Про це повідомляє український "Центр національного спротиву" і пояснює таке рішення "нещодавнім вбивством трьох мобілізованих російських окупантів". За даними ресурсу, офіційно цих військовослужбовців називають "зниклими безвісти", щоб не сіяти паніку серед особового складу.

++07.00++

702 об'єкти критичної інфраструктури України пошкоджені з початку повномасштабного російського вторгнення - таку цифру навів перший заступник міністра внутрішніх справ країни Євген Єнін в ефірі національного телемарафону. За його словами, загалом в Україні зруйновано понад 35 тисяч об'єктів. "Йдеться про газопроводи, електропідстанції, мости і тощо", - уточнив Єнін.