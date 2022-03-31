Росія заблокувала роботу СММ ОБСЄ в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину четверга, 31 березня.

DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 15.00 (час київський) до 00.00

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який визначає нові правила продажу природного газу "недружнім країнам" з 1 квітня. Держави - покупці ресурсу з цього переліку мають відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку" для оплати газу. Офіційна Москва розцінюватиме відсутність платежів у рублях як невиконання зобов'язань з боку покупців, зазначив глава держави. Це означатиме зупинку чинних контрактів, додав він.

++20.00++

Велика Британія та низка інших країн мають намір передати Україні більше летальних озброєнь. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє телеканал Sky news. За словами Воллеса, постачальникам озброєнь треба змінити список зброї для України. Sky news повідомляє, що у рамках нових партій постачання Україні передадуть далекобійну артилерію та більше зенітних ракет.

++19.55++

Росія заблокувала роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, повідомляє сайт організації. "Я глибоко шкодую, що нам не вдалося домовитися про продовження мандату Спеціальної моніторингової місії через позицію РФ. Протягом останніх восьми років Місія відіграє вирішальну роль, надаючи об'єктивну інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію на місцях та невпинно працюючи над пом'якшенням наслідків конфлікту для цивільного населення", - наводяться в повідомленні слова чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау. Він обіцяє і надалі консультуватись з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні.

Поки ці обговорення продовжуються, СММ збереже свій адміністративний статус польової операції ОБСЄ та продовжить виконувати функції, включно із забезпечення безпеки членів місії, майна та приміщень. Збігнєв Рау та генсекретарка ОБСЄ Гельґа Шмід ще раз повторили свій заклик до негайного припинення бойових дій та початку конструктивного діалогу.

++19.41++

Генштаб Збройних сил України станом на 18:00 четверга, 31 березня, повідомляє, що російські війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою захоплення територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включно із блокадою міст Слов'янськ та Краматорськ.

Також, за даними генштабу ЗСУ, російські війська продовжують атакувати місто Попасна.

За інформацією генштабу, 29 березня, Росія перекинула 200 найманців з Близького Сходу до військового аеродрому білоруського міста Гомель. Також в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття.

Генштаб ЗСУ також фіксує, що російські війська мінують техніку, яку залишають на території України, а також використовують міни-пастки.

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток. На території, яку контролює російська армія, Генштаб фіксує обмеження пересування мирного населення та вивезення награбованих у товарів.



++19.13++



Виробник шоколаду Ritter Sport відреагував на критику через відмову залишити російський ринок. Компанія засудила російську агресію проти України та повідомила, що російський ринок є для неї другим за важливістю після Німеччини. Весь прибуток від бізнесу в Росії компанія пообіцяла передавати гуманітарним організаціям. Також компанія на кілька тижнів призупинить всі інвестиції до Росії та рекламу.



++19.02++



Енергоатом підтвердив, що частина російських військ залишили Чорнобильську АЕС та двома колонами вирушили в бік кордону України з республікою Білорусь. При цьому на станції залишається "невелика кількість" російських військ.









++18.55++



Швеція виділить 1,05 мільярди доларів на житло та інші витрати для українських біженців, повідомляє Reuters, про це повідомив міністр фінансів країни Мікаель Дамберг у четвер, 31 березня. Зараз у Швеції знайшли прихисток 26 тисяч біженців з України.



++18.30++

Росія заборонила в'їзд у країну вищому керівництву Європи, повідомляє державне агенство "РИА Новости". На сайті МЗС РФ не уточнюється повний перелік посадовців ЄС, на які поширюється заборона на в'їзд, однак зазначається, що вона торкнеться низки єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважної більшості депутатів Європейського парламенту. У російський "чорний список" внесені також високопосадовці, включно з представниками урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадські діячі і працівники ЗМІ.

++18.20++

США запровадили нові санкції проти російських громадян та компаній, пов'язаних перед усім з кібербезпекою. Яке повідомляє міністерство фінансів США нові обмеження торкнуться 13 громадян та 21 компанії, серед яких завод "Мікрон" та НДІ молекулярної електроніки у підмосковному Зеленограді.

++18.05++

1 квітня в Одесі проходитиме воєнна "Гуморина-Джавеліна", повідомляє мер міста Геннадій Труханов в своєму телеграм-каналі. В програмі традиційного для Одеси Дня гумору, флешмоб "Чемодан-вокзал-Росія", арт-виставка воєнної сатири, а також благодійний онлайн -марафон на підтримку українських збройних сил.

++17.55++

Аукціонний дім Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам, які перебувають у РФ та Білорусі, а також підтримав заборону на постачання предметів розкоші до цих країн, повідомив агентству "Інтерфакс" представник Christie's. "Ми повністю дотримуємося заборони на експорт щодо продажу предметів розкоші клієнтам, які фізично перебувають у Росії чи Білорусі, та на експорт (прямий або непрямий) предметів розкоші на будь-які адреси в Росії чи Білорусі", - сказав співрозмовник агентства.



++17.50++

Українські збройні сили звільнили два населені пункти Чернігівської області: Слобода та Лукашівка. Тривають заходи з розмінування місцевості.



++17.32++



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "російські війська не відходять, а змінюють дислокацію", - повідомляє CNN. Столтенберг чекає додаткових наступальних дій Росії, які принесуть ще більше страждань.





++17.25++



Очільник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін розпорядився створити "адміністрацію міста Маріуполя". Про це повідомляє інформагентство самопроголошеної "ДНР" із посиланням на указ Пушиліна.



++17.11++



Великобританія запровадила санкції проти російських державних ЗМІ та їхніх співробітників, що поширюють "брехню та обман" про військове вторгнення РФ в Україну. До нового санкційного списку, що опублікований на сайті британського уряду потрапили 14 фізичних та юридичних осіб, зокрема власник телеканалу RT "ТВ-новости" та медіахолдинг "Россия сегодня", що контролює інформагенцію Sputnik. Також під обмеження потрапили журналіст ВГТРК Сергій Брильов, гендиректор холдингу "Газпром-медиа" Олександр Жаров, гендиректор RT Олексій Ніколов, керівник міжнародного мовлення Антон Анісімов та генерал-полковник Михаїл Мізінцев. Їхні активи у Великобританії будуть заморожені, в'їзд до країни їм заборонять. "Ми продовжимо запроваджувати нові санкції, аби посилити тиск на Росію та забезпечити програш Путіна в Україні", - цитує відомство очільницю британського МЗС Ліз Трасс.

++16.25++

У президента Росії Володимира Путіна немає повної інформації про реальний стан справ у війні з Україною, стверджує представник міністерства оборони США Джон Кірбі, раніше поширені американськими телекомпаніями повідомлення. Директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд водночас повідомила, що, за даними США, Путін почувається ошуканим військовим керівництвом, а його радники бояться розповісти йому всю правду про невдачі російських військ в Україні та тяжкість санкцій для російської економіки. Тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ці заяви, сказав, що ні Державний департамент США, ні Пентагон не мають реальної інформації про події в Кремлі.

++16.15++

Російські війська викрали та тримають у полоні 24 посадових особи місцевої влади та представників державних установ, дані ще щодо двох осіб уточнюються, повідомляє Суспільне із посиланням на Офіс президента.

++16.00++

Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації зросла до 20. Тіла ще чотирьох людей у четвер витягли з-під завалів, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.





++15:54++

У Івано-Франківську напали на директора місцевої єврейської громади Ігоря Перельмана, - повідомляє Об'єднана єврейська община України. За повідомленням організації, невідомий чоловік завдав Перельману три удари ножем та вигукував антисемітські гасла. Напад стався у центрі міста.





++15.48++



Росія запропонувала покупцям газу з "недружніх країн" нову схему оплати, яка передбачає обов'язкове відкриття рахунку в рублях у російському банку, пише російське медіа РБК із посиланням на джерела. За словами джерела в російському уряді, "платіж від покупця до "Газпрому" має бути здійснений виключно в рублях". Іншим співрозмовник видання, близький до "Газпрому", підтвердив структуру запропонованої схеми.

++15.45++

У Львові СБУ затримала блогера Гліба Ляшенка, повідомляє агенство "Інтерфакс-Україна". Ляшенкові, який називав себе "військовим експертом", оголошено підозру у державні зраді, суд помістив його під варту із заставою 4 мільйони гривень. "Спецслужба припинила діяльність скандального "журналіста", який здійснював протиправну діяльність на шкоду інформаційній безпеці України... Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій російської федерації щодо України", - цитує агенство повідомлення СБУ.

++15.30++

Президент Росії Владімір Путін в телефонній розмові сказав прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені. Про це Драгі повідомив на пресконференції в четвер, передає агенція Reuters.

++15.21++

У столиці України створили військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій. Відповідний наказ опублікувала Київська міська військова адміністрація. В завдання комендатури входить організація та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування, а також координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.