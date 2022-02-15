Росія відмовилася від участі у скликаному Україною засіданні ОБСЄ

Російська Федерація не збирається брати участь в зустрічі держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), скликаній на вимогу Києва 15 лютого для обговорення військової активності РФ біля кордонів України. Про це у вівторок, 15 лютого, заявив російським журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко. Він назвав проведення засідання "політичними іграми".

Україна ініціюватиме засідання постійної ради ОБСЄ

Напередодні відмови Москви від участі в засіданні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна може ініціювати проведення 18 лютого спільного засідання постійної ради та форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Дмитро Кулеба

"Якщо і сьогодні Росія буде продовжувати нехтувати своїми обов'язками і приховувати від світу ціль своїх дій, ми підемо далі. Вже в п'ятницю я ініціюю проведення спільного засідання постійної ради та форуму безпекового співробітництва - основних органів ОБСЄ, де будемо обговорювати з державами-учасницями не лише саму ситуацію, а й рекомендації щодо спільних дій", - сказав міністр у вівторок на брифінгу.

Росія проігнорувала запит України

Нагадаємо, що Україна скликала зустріч ОБСЄ через загрози на кордонах відповідно до Віденського документа після ігнорування Москвою запиту Києва з вимогою надати пояснення про військову активність РФ біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму.

Підписантами Віденського документа є держави-учасниці ОБСЄ, до якої належать 57 країн із Європи, Центральної Азії та Північної Америки. Документ передбачає, зокрема, щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників та повідомлення військового характеру для зменшення ризику.

14 лютого Росія також відмовилась взяти участь у засіданні ОБСЄ на запит балтійських країн "через незвичні військові дії" у Білорусі.