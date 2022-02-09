Росія відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

Представники Росії цього року не братимуть участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Про це у середу, 9 лютого, заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, що відбудеться 18-20 лютого поточного року, з різних причин участі не братимуть", - цитує Захарову агенція "Інтерфакс".

За словами Захарової, "інтерес до цього заходу в Москві помітно впав".

Раніше повідомлялося, що Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки, але організатори не відкидали його віртуальну участь. Також на захід запросили президента України Володимира Зеленського.

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Конференція відбудеться попри коронавірус

Конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у німецькому Мюнхені. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує дві тисячі, зараз дозволено не більше 600. У 2021 році через коронавірус конференція пройшла в онлайн-форматі. Цього року, попри хвилю омікрон-варіанта, захід відбудеться офлайн.

У цьогорічній конференції візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

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